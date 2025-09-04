Папа прийняв у Ватикані Президента Ізраїлю

В рамках переговорів під час візиту, який відбувся за запитом ізраїльської сторони, йшлося про політичну й соціальну ситуацію на Близькому Сході, а також про шляхи для припинення війни, нормалізації стосунків і про роль християн в регіоні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 4 вересня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв у Апостольському палаці у Ватикані Президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа. Опісля він зустрівся з Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, якого супроводжував також Секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер.

(@Vatican Media)

Як інформує Ватиканська пресслужба, під час сердечних розмов зі Святішим Отцем та в Державному Секретаріаті обговорювано політичну та соціальну ситуацію на Близькому Сході, де тривають численні конфлікти, з особливою увагою до трагічної ситуації в Газі. Висловлено сподівання на швидке відновлення переговорів, щоб завдяки сміливим рішенням і готовності сторін, а також підтримці міжнародної спільноти, можна було домогтися звільнення всіх заручників, терміново досягти постійного припинення вогню, забезпечити безпечний в'їзд гуманітарної допомоги в найбільш постраждалі райони та гарантувати повне дотримання гуманітарного права, а також законних прагнень обох народів. Йшлося про те, як забезпечити майбутнє палестинського народу, мир і стабільність у регіоні, при цьому Святий Престол ще раз наголосив на тому, що єдиним виходом із поточної війни вважає рішення про дві держави. Не оминули увагою й події на Західному березі та важливе питання міста Єрусалиму.

(@Vatican Media)

У подальшому ході переговорів було визнано історичну цінність стосунків між Святим Престолом та Ізраїлем, а також було порушено деякі питання, що стосуються стосунків між державними органами та місцевою Церквою, з особливою увагою до важливості християнських спільнот та їхньої діяльності на місці та на всьому Близькому Сході на користь загальнолюдського та соціального розвитку, особливо в царині освіти, сприяння соціальній згуртованості та стабільності в регіоні.