Папа прийняв у Ватикані главу уряду Співдружності Домініки

Серед тем, які обговорювалися під час візиту – внесок Церкви в розвиток суспільства, соціальні виклики та наслідки кліматичних змін.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У п’ятницю, 12 вересня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Прем'єр-міністра Співдружності Домініки Рузвельта Скерріта. Після цього голова уряду карибської острівної країни зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, якого супроводжував архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями.

(@Vatican Media)

У повідомленні пресслужби Святого Престолу за підсумками зустрічі в Державному Секретаріаті зазначається, що під час сердечних переговорів висловлено задоволення добрим станом стосунків між Святим Престолом і Домінікою. Далі зупинилися на цінному внескові, який робить Церква в життя країни, особливо в соціальне служіння й освіту. В ході подальшої розмови сторони торкнулися деяких актуальних соціально-політичних тем регіону та країни, таких як виклики у соціальній сфері та наслідки кліматичних змін, підтвердивши взаємне зобов'язання сприяти співпраці на благо домінікського народу.