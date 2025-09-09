Папа

Папа у вівторок працює в літній резиденції у Кастель-Ґандольфо

«Сьогодні ввечері Папа Лев XIV відправиться до Палацу Барберіні в Кастель-Ґандольфо і продовжуватиме свою роботу там протягом завтрашнього дня, коли не заплановано жодних аудієнцій. Папа повернеться до Ватикану завтра в другій половині дня», – таке повідомлення ввечері, 8 вересня 2025 р., поширила пресслужба Святого Престолу. Папа вже двічі зупинявся у Віллі Барберіні, що входить до комплексу літньої резиденції, де проводив період літнього відпочинку в липні та серпні.