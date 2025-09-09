Папа прокоментував ізраїльський обстріл Дохи: ситуація дуже серйозна

Виходячи зі своєї резиденції в Кастель-Ґандольфо, куди він прибув напередодні ввечері, Лев XIV коротко відповів на запитання журналістів про бомбардування в столиці Катару, наголошуючи, що потрібно багато молитися, далі працювати заради миру, наполягати на мирі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Папа Лев XIV називає «дуже серйозними» звістки, що надходять з Близького Сходу, маючи на увазі бомбардування Ізраїлем в Досі, столиці Катару, деяких лідерів ХАМАСу. В результаті атаки було пошкоджено кілька житлових будинків у місті. Ввечері, 9 вересня 2025 р., на порозі Вілли Барберіні, резиденції в Кастель-Ґандольфо, куди він прибув напередодні ввечері, Святіший Отець відповів на запитання журналістів перед тим, як виїхати до Ватикану.

Зупинившись на кілька хвилин з журналістами перед воротами, Лев XIV висловив свою стурбованість тим, що відбувається на Близькому Сході: «Вся ситуація дійсно серйозна, – сказав він. – Ми не знаємо, куди все це веде, ситуація залишається серйозною, необхідно багато молитися і далі працювати, шукати, наполягати на мирі».

Щодо невідкладного наказу Ізраїлю про евакуацію мешканців міста Газа у зв'язку з ескалацією військової операції, Папа розповів, що намагався зв'язатися з парохом храму Святої Родини отцем Ґабріелем Романеллі. «Я щойно спробував зателефонувати пароху, але не отримав відповіді», – сказав він. «Вони, безперечно, були в порядку, але після цього нового розпорядження я вже не впевнений», – додав Святіший Отець.

Перед тим, як сісти до автомобіля, Папа привітався з деякими вірними, що зібралися біля воріт літньої резиденції. Саме там Лев XIV вирішив провести день, на який у нього не було заплановано аудієнцій. Вже завтра він зустрічатиметься з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані.