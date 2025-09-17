Папа про масову втечу людей з Гази: потрібно шукати інше рішення
Gabriella Ceraso – Castel Gandolfo
В понеділок, 16 вересня 2025 р., ввечері Папа Лев XIV, залишаючи Віллу Барберіні в Кастель-Ґандольфо, де він провів один день, відповів на запитання журналістів, які очікували його біля воріт резиденції.
Занепокоєння про мешканців Гази
Один з журналістів поставив запитання про втечу людей з Гази: «Ви бачили, скільки людей тікає...?». «Багато з них, – ствердив Лев XIV, – не має куди йти, і це викликає занепокоєння. Я також розмовляв з нашими людьми там, з парохом, вони поки що хочуть залишитися, ще тримаються, але дійсно потрібно шукати інше рішення».
«НАТО не розпочинало ніякої війни»
На запитання про заяви Кремля стосовно війни НАТО з Росією, Святіший Отець зазначив, що «НАТО не розпочинало ніякої війни». «Поляки стурбовані, –зазначив він, – бо відчувають, що їхній повітряний простір було порушено, ситуація дуже напружена».
Побажання вірних Папі
Перед тим, як Папа відʼїхав в автомобілі, вірні заспівали йому «З днем народження» та «З днем іменинин», що припадає на 17 вересня, в день святого Роберта Белларміна. Група польських вірних вручила Папі букет квітів та листівку.