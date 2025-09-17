Папа про масову втечу людей з Гази: потрібно шукати інше рішення

Папа Лев XIV під час короткого спілкування з журналістами в Кастель-Ґандольфо

Перед тим, як повернутися з папської резиденції в Кастель-Ґандольфо до Ватикану, Папа Лев XIV відповів на запитання журналістів та привітався з вірними, які його очікували біля виходу.

Gabriella Ceraso – Castel Gandolfo

В понеділок, 16 вересня 2025 р., ввечері Папа Лев XIV, залишаючи Віллу Барберіні в Кастель-Ґандольфо, де він провів один день, відповів на запитання журналістів, які очікували його біля воріт резиденції.

Занепокоєння про мешканців Гази

Один з журналістів поставив запитання про втечу людей з Гази: «Ви бачили, скільки людей тікає...?». «Багато з них, – ствердив Лев XIV, – не має куди йти, і це викликає занепокоєння. Я також розмовляв з нашими людьми там, з парохом, вони поки що хочуть залишитися, ще тримаються, але дійсно потрібно шукати інше рішення».

«НАТО не розпочинало ніякої війни»

На запитання про заяви Кремля стосовно війни НАТО з Росією, Святіший Отець зазначив, що «НАТО не розпочинало ніякої війни». «Поляки стурбовані, –зазначив він, – бо відчувають, що їхній повітряний простір було порушено, ситуація дуже напружена».

Побажання вірних Папі

Перед тим, як Папа відʼїхав в автомобілі, вірні заспівали йому «З днем народження» та «З днем іменинин», що припадає на 17 вересня, в день святого Роберта Белларміна. Група польських вірних вручила Папі букет квітів та листівку.