Папа посланцеві на свято у Львові: звістиш нашу близькість у цей важкий час

У Ватикані опублікували лист, яким Папа Лев XIV призначає кардинала Сепе своїм Спеціальним Посланцем на святкування 650-річчя римо-католицької митрополії в Україні, доручаючи очолити відповідні святкування, що відбудуться у Львові. Опубліковано імена священників, які на місці доєднаються до Папського посланця.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Всім вірним, а також людям доброї волі, які будуть там зібрані, звістиш нашу духовну близькість та любов в цьому дуже важкому часі, в якому перебуває Україна, та заохотиш всіх, щоби в особливіший спосіб у сім’ях чи у суспільних справах сповняли заповідь любові та щоби щоденно плекали живу християнську надію та наполегливо випрошували у Бога настільки потрібного дару миру», – доручає Папа Лев XIV кардиналові Крешенціо Сепе, вислуженому Архиєпископові Неаполя, якого він призначив своїм Спеціальний Посланцем на святкування 650-річчя створення Галицької митрополії латинського обряду.

Як ми вже повідомляли, 19 липня 2025 р., у Ватикані було оголошено про те, що Папа Лев XIV призначив кардинала Сепе своїм посланцем на святкування, які 6 вересня 2025 року відбудуться у катедральному соборі Успіння Пречистої Діви Марії у Львові. В понеділок, 1 вересня 2025 р., оприлюднено лист Святішого Отця до вислуженого Неапольського архиєпископа, датований 6 серпня, в якому він цитує Апостольську конституцію Debitum pastoralis officii, якою Папа Григорій XI 1375 року підніс Галицьку церковну провінцію до гідності митрополичої Церкви.

З огляду на заплановані святкування 650-ї річниці цієї події, які відбудуться у Львівській архидієцезії латинського обряду, «що є правдивою наступницею останньої», відповідаючи на прохання місцевого архиєпископа Мечислава Мокшицького призначити кардинала «для святкування даного ювілею та для укріплення віри між вірними даного регіону», Святіший Отець іменує кардинала Сепе «спеціальним нашим Посланцем», надаючи повноваження очолити святкування 6 вересня.

«Нехай твою місію супроводжує сильне заступництво Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, та багатьох святих і блаженних цієї землі. Уділяємо Наше Апостольське благословення, як запевнення небесної благодаті та засвідчення прихильної нашої волі, насамперед Тобі, Преподобний Наш Брате, і прагнемо щоби Ти його уділив від Нашого імені єпископам обох обрядів, священникам, монахам та монахиням, вірним, світській владі, та всім, хто візьме участь у ювілейному святкуванні», – завершує Лев XIV.

Папська делегація

Повідомлено також, що до складу Папської делагації, що супроводжуватиме Спеціального Посланця, увійдуть о. Андрій Легович, особистий секретар Львівського римо-католицького архиєпископа, та о. Роман Брода, Голова літургійного відділу Львівської архидієцезії латинського обряду.