Папа: мир – це найдорожча мрія, будуймо його, підтримуючи плідний діалог

У посланні до учасників міжрелігійної зустрічі «Поширення культури гармонії між братами й сестрами», що проходить у Бангладеш, Папа Лев XIV закликає бути «як садівники», що доглядають поле братерства, викорінюючи «бур'яни упереджень». Послання зачитав Префект Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу, який бере участь у зустрічі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Коли наш діалог втілюється в діях, лунає могутнє послання: мир, а не конфлікт, є нашою найдорожчою мрією, і що побудова цього миру є завданням, яке ми виконуємо разом», – читаємо в посланні, яке Папа Лев XIV скерував до учасників Міжрелігійної зустрічі в Бангладеш на тему: «Поширення культури гармонії між братами й сестрами», яка відбувається від 6 до 12 вересня 2025 року, а її організаторами є Апостольська нунціатура та місцева єпископська конференція. Святий Престол на зустрічі представляє кардинал Джордж Джейкоб Коовакад, Префект Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу, який зачитав послання Святішого Отця.

Ми – одна родина

Лев XIV подякував організаторам зустрічі за тему, яку вони обрали, зауваживши, що вона «відображає дух братньої відкритості, який люди доброї волі прагнуть плекати у стосунках з представниками інших релігійних традицій» та випливає із переконання в тому, що, як навчає Другий Ватиканський Собор у Декларації Nostra Aetate, людство є справді однією спільнотою у своєму походженні та у своїй меті – у Богові. «Ми всі є Його дітьми, а отже, братами і сестрами. Як одна родина, ми маємо можливість і обов'язок і далі плекати культуру гармонії та миру», – пише Папа.

Плекати відповідне середовище

У цьому контексті Глава Католицької Церкви звертає увагу на те, що слово «культура» можемо розглядати в двох значеннях. Це слово може позначати як «багату спадщину мистецтв, ідей та суспільних інститутів», які характеризують кожен народ, так і «плідне середовище, що підтримує зростання». І подібно до того, як здорова екосистема дозволяє квітнути поруч різним рослинам. Так і «здорова суспільна культура дозволяє різним спільнотам процвітати в гармонії».

«Таку культуру потрібно дбайливо плекати. Вона потребує сонця істини, води милосердної любові та ґрунту свободи і справедливості. З болючих моментів історії ми знаємо, що коли культуру гармонії занедбано, бур'яни можуть заглушити мир. Підозра пускає коріння; стереотипи закріплюються; екстремісти використовують страхи, щоб сіяти розбрат. Разом, як партнери в міжрелігійному діалозі, ми подібні до садівників, які доглядають за цим полем братерства, допомагаючи підтримувати плідність діалогу та викорінювати бур'яни упереджень», – пише Папа, зазначивши, що ця міжрелігійна зустріч є «прекрасним свідченням», стверджуючи, що відмінності віросповідання та походження «не повинні неодмінно ділити».

Разом для найуразливіших

За словами Лева XIV, «будувати культуру гармонії означає не лише поділяти ідеї, але також і конкретний досвід». Тому можна ствердити, що «мірою міжрелігійної дружби є наша готовність разом служити найбеззахиснішим у суспільстві». Папа відзначив, що Бангладеш в ці роки був свідком «підбадьорливого прикладу такої єдності», коли люди різних віросповідань об’єднували зусилля в періоди стихійних лих чи трагедій.

«Співпраця в кожному доброму ділі – це дуже ефективна протиотрута проти сил, які хотіли б втягнути нас у ворожість та агресію. Коли наш діалог втілюється в діях, лунає могутнє послання: мир, а не конфлікт, є нашою найдорожчою мрією, і що побудова цього миру – це завдання, яке ми виконуємо разом», – стверджує Святіший Отець, підтверджуючи зобов’язання Католицької Церкви прямувати саме таким шляхом. «Іноді непорозуміння або образи з минулого можуть сповільнити наші кроки. Однак надихаймо одні одних бути витривалими», – заохотив він.