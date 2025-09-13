Папа до паломників з Умбрії: нехай краса вашого краю говорить вам про Бога

Звертаючись до паломників з центральноіталійського регіону Умбрія, Папа Лев XIV закликав їх цінувати красу, якою вони оточені, та бути її провісниками. «Бачити вас тут разом нагадує про красу Тіла Христового в його барвистій гармонії», – сказав він.

Світлана Духович – Ватикан

У суботу, 13 вересня 2025 р., Папа Лев XIV звернувся з привітальними словами до учасників ювілейного паломництва дієзезії Умбрії (центральна Італія). Святіший Отець зазначив, що фізичний шлях під час паломництва символізує духовний шлях навернення та оновлення. «Ви пройшли разом частину шляху, молячись і роздумуючи, – сказав він; – ви пройшли через Святі Двері, проходження яких у прощенні ознаменувало для кожного з вас початок нового життя; незабаром ви будете служити Євхаристію, під час якої піднесете Господу все, чим ви є і що маєте, об'єднані Духом в одне Тіло».

Єпископ Риму вказав на красу регіону Умбрія, з якого прибули паломники. Це зелене серце Італії з багатим мистецтвом і традиціями. Це також земля святих. «Кожна з ваших громад, – підкреслив Папа, – могла б розповісти унікальну історію, згадуючи відомі імена та менш відомі історії. Бачити вас тут разом нагадує про красу Тіла Христового в його барвистій гармонії (пор. 1 Кор 12, 12-19). Про це нагадують краєвиди ваших земель, де творіння зливається з творінням людини, а мистецтво і природа взаємодоповнюють одне одного». Але, насамперед, як зауважив Святіший Отець, про це свідчать, століття святості, були характерні для тих країв: «ними пройшли містики і покаяники, поети і богослови, мовчазні подвижники, жінки, сповнені віри і мужності, ентузіасти-молоді люди, які з покоління в покоління передавали одне одному ту саму чудову спадщину: Євангеліє Ісуса».

Папа Лев XIV процитував слова святого Павла VI, який у своєму Посланні до митців (1965 р.) зазначав, що «цей світ, в якому ми живемо, потребує краси, щоб не впасти у відчай», бо «краса є тим дорогоцінним плодом, який не підлягає старінню, який об’єднує покоління і спонукає їх до спілкування в захопленні». «Ви оточені нею в різних аспектах, – наголосив Папа, звертаючись до паломників з Умбрії, – цінуйте її, любіть її, дозвольте їй говорити вам про Бога, і станьте її провісниками. Я закликаю вас так само переживати цю Євхаристію: вдячними, згуртованими, уважними, зачарованими і готовими залишити вівтар як місіонери любові і миру».