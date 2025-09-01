Лев XIV: жити милосердною любовʼю, дбаючи про цілісне благо ближнього

Допомагати, приймати і сприяти – це три ключові слова, якими повинно відзначатися служінням найбіднішим. Про це Папа говорив, приймаючи в Апостольському палаці у Ватикані представників Справи святого Франциска для убогих Мілана.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 1 вересня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв у Ватикані представників благодійної організації «Справа святого Франциска для вбогих», яка зродилася в Мілані, Італія, майже 70 років тому з ініціативи простого брата, що був воротарем у монастирі конвентуальних францисканців і виявився чутливим до потреб убогих, які стукали в монастирську браму.

Брати й сестри, які розпізнають один в одному Божий дар

«Добрий чернець просив Господа допомогти йому надати цим друзям якнайкращу допомогу, і Провидіння відповіло йому, надавши йому ще одну великодушну людину: доктора Еміліо Ґріньяні. Так розпочалася чудова пригода, свідками та учасниками якої ви всі сьогодні є», – мовив Святіший Отець, вітаючи гостей, зазначивши, що те, чим вони займаються, добре вписується у францисканську традицію. За його словами, йдеться про «історію милосердної любові, яка, народившись із віри однієї людини, розквітнула, зродивши велику спільноту людей, які є промоутерами миру й справедливості».

«Ми вшановуємо історію, яка складається не з благодійників і тих, кому вони допомагають, а з братів і сестер, які визнають один одного Божим даром, Його присутністю, взаємною допомогою на дорозі до святості. Ми вшановуємо Христове Тіло, зранене і водночас постійно зцілюване, члени якого допомагають одне одному, об'єднані з Главою в тій самій любові; і саме тому ми бачимо живе тіло, яке день за днем зростає до своєї повної зрілості», – сказав Папа, цитуючи одну з проповідей святого Августина.

(@Vatican Media)

Допомагати, приймати та сприяти

Цитуючи статут організації, який підкреслює три виміри її діяльності, а саме – допомагати, приймати та сприяти, Лев XIV назвав їх «взаємодоповнюючими та фундаментальними аспектами милосердної любові». Роздумуючи над кожним з аспектів, Святіший Отець зазначив, що допомагати означає бути присутнім там, де ближній перебуває у потребі, й відзначив «вражаючу кількість і розмаїття послуг», які члени організації організували для тих, хто до них звертається, від матеріальної підтримки до психологічної та консультацій у працевлаштуванні, допомагаючи понад 30 тисячам потребуючих щороку. Все це – через прийняття, «роблячи місце для ближнього в своєму серці, в своєму житті, даруючи час, слухання, підтримку, молитву», перемагаючи «самотність “я” світлою спільністю “ми”». Врешті, якщо йдеться про сприяння, Папа наголосив на пошані до гідності людини, якою опікуємося, маючи на меті зростання її потенціалу, щоб вона могла прямувати своєю дорогу, «без очікування компенсації та без висування умов».

«Дорогі друзі, саме це завдання доручає вам Церква для добра людей, які гуртуються навколо структур, якими ви опікуєтеся, а також для добра всього суспільства. Жити милосердною любов’ю, дбаючи про цілісне благо ближнього, є, насправді, чудовою нагодою для морального, культурного і також економічного зростання всього людства», – підсумував Лев XIV, цитуючи енцикліку Centesimus annus святого Івана Павла ІІ.