Папа новим єпископам: покликані служити вірі Божого люду

Приймаючи нововисвячених єпископів, Папа Лев XIV наголосив на тому, що вони були покликані, щоб бути Господніми апостолами та слугами віри народу.

«Церква посилає вас як турботливих, уважних пастирів, які вміють розділити шлях, запитання, тривоги й надії людей; пастирів, які прагнуть бути провідниками, батьками та братами для священників і для сестер і братів у вірі», – сказав Папа Лев XIV, вітаючи у Ватикані висвячених протягом року єпископів. Щороку у вересні у Ватикані відбувається тижневий вишкіл для єпископів, призначених протягом року. Його організовують Дикастерії у справах єпископів та Східних Церков і Відділ першої євангелізації і нових місцевих Церков Дикастерії у справах євангелізації. В програмі також передбачена зустріч з Папою, яка цього разу відбулася в четвер, 11 вересня 2025 р., у Залі синодальних засідань у Ватикані. Спочатку Святіший Отець виголосив приготовану промову, опісля був час на спілкування.

Служіння – ідентичність єпископа

Насамперед, Папа нагадав про одну «настільки просту, наскільки й не очевидну річ»: «Дар, який ви отримали, призначений не для вас самих, а для служіння справі Євангелія. Ви були обрані і покликані, щоб бути посланими, як Господні апостоли і як слуги віри», – сказав він, запрошуючи замислитися саме над покликанням «служити вірі народу». За словами Святішого Отця, йдеться про щось, що торкається тотожності єпископа.

«Служіння не є зовнішньою характеристикою чи способом виконання службових обов'язків. Навпаки, від тих, кого Ісус покликав бути своїми учнями і проповідниками Євангелія, особливо від Дванадцятьох, вимагається внутрішня свобода, вбогість духу і готовність до служіння, що випливає з любові, щоб втілити той самий вибір Ісуса, який став убогим, щоб збагатити нас», – сказав Лев XIV, зауваживши, що Ісус показав нам стиль Бога, Який «об’явився нам не в могутності, а в любові Отця, Який запрошує нас до сопричастя з Ним». «Папа Франциск неодноразово повторював: єдина влада, яку ми маємо, – це служіння. Це смиренне служіння. Дуже важливо, щоб ми замислювалися над цими словами і намагалися жити ними», – додав він.

Служіння вірі Божого люду

Далі Святіший Отець поділився кількома думками про те, що означає «бути слугами віри народу». За його словами, недостатньо самого лише усвідомлення того, «що наше покликання вкорінене в дусі служіння», наслідуючи Христа, оскільки «воно повинно також виливатися в апостольський стиль, у різні форми пастирського піклування та управління, у прагнення звіщати». Він підкреслив, що криза віри та її передавання, разом труднощами, що стосуються церковної приналежності, заохочують нас «віднайти запал і відвагу для нового звіщення Євангелія». «Водночас, багато людей, які здаються далекими від віри, часто повертаються і стукають у двері Церкви або відкриваються на новий пошук духовності, який іноді не знаходить відповідних форм і мов у звичайних душпастирських пропозиціях», – сказав Папа, додаючи, що не треба забувати «інші виклики, більш культурного та соціального характеру, які стосуються нас усіх і які особливо торкаються деяких теренів: трагедія війни та насильства, страждання бідних, прагнення багатьох до більш братерського та солідарного світу, етичні виклики, які ставлять перед нами запитання про цінність життя та свободи». Саме таким, за словами Лева XIV, є контекст, у якому Церква посилає єпископів як «турботливих і уважних пастирів».

«Дорогі браття, я молюся за вас, щоб ви ніколи не втратили подув Святого Духа і щоб радість вашого рукоположення, немов приємні пахощі, поширювалася також на тих, кому ви будете служити», – побажав на завершення Папа.