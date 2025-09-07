Папа на свято сімей у Ватикані: світ потребує вашого свідчення

Папа Лев XIV приєднався до учасників святкового заходу, присвяченого сімʼям ватиканських працівників, розділивши радість, що випливає з того, щоб бути родити, перебувати в єдності з усіма.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Вже стало звичаєм, що у Ватикані проводиться окреме свято для сімей ватиканських працівників. Цьогорічне, заплановане на травень, через події, пов’язані зі зміною понтифікатів, було перенесене на вересень. І ось у суботу, 6 6 вересня 2025 р., у серці ватиканських садів, на площі перед палацом Губернаторства Держави-Міста Ватикану, зібралися сотні татів, мам і дітей. Приєднатися до них забажав також Папа Лев XIV.

(@Vatican Media)

«Привіт! Доброго вечора! Як чудово, що ми всі зібралися разом, особливо на цьому святі сімей! Дуже приємно бачити вас усіх, діти: оплески для всіх вас!», – розпочав Папа. «Як мама і тато люблять вас, так і ми, коли всі збираємося разом, теж дуже любимо вас, бо ми всі є Божою родиною, разом із нашим братом, нашим найкращим другом Ісусом», – сказав Лев XIV, усміхаючись до підлітків і дітей. «З відкритим серцем ми хочемо прожити цей прекрасний момент», – додав він і підкреслив, що йдеться про «радість бути родиною, радість бути всім разом, дружити один з одним, відзначати дари, особливо дар життя, дар сім'ї, який дав нам Господь».

(@Vatican Media)

«Ласкаво просимо всіх! Дякую за це прийняття!» – ще раз привітався Папа Лев XIV, звертаючись далі до батьків. «Це свідчення сімей у нашому сьогоднішньому світі є дуже важливим!» – зазначив він, підсумовуючи: «Дякую всім вам за це свідчення і за вашу присутність сьогодні ввечері, а також за все, що ви робите, іноді з великими жертвами, щоб жити разом у сім'ї, передаючи це послання, таким чином беручи участь у духові, який залишив нам Ісус Христос».

Далі прозвучала молитва «Радуйся, Маріє» та благословення для всіх присутніх. Після привітання Папа Лев XIV занурився у юрбу дітей та їхніх батьків. Обійми, благословення, рукостискання, фотографії протягом години, з подарунком у вигляді піци «Маргарита» з моцарелою, викладеною у вигляді напису «W Papa Leone XIV». (Нехай живе Папа Лев XIV).