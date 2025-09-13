Папа Лев XIV висловлює вдячність за канонізацію Компʼєнських мучениць

Папа Лев XIV надіслав телеграму на імʼя архиєпископа Парижа з нагоди подячної Святої Меси за канонізацію шістнадцяти сестер кармеліток, які були замучені в Парижі 1794 року.

Світлана Духович – Ватикан

У суботу, 13 вересня 2025 р., під час Святої Меси в соборі Паризької Богоматері у Парижі Церква Франції склала подяку за канонізацію Компʼєнських мучениць. Шістнадцять сестер кармеліток були вписані до переліку святих після того, як Папа Франциск 18 грудня 2024 р. схвалив позитивне голосування звичайної сесії членів Дикастерії у справах визнання святих та вирішив поширити на всю Вселенську Церкву культ цих черниць, які були вбиті з ненависті до віри 17 липня 1794 року в Парижі під час подій Французької революції. Цей акт є рівнозначним канонізації.

У подячному богослужінні, яке очолив Архиєпископ Парижа Лоран Ульріх, взяли участь ще кілька єпископів, серед яких – єпископ Бове Бенуа-Гоннін, до якого належить Комп'єнь, кармеліти та кармелітки, десятки священиків та численні вірні. З цієї нагоди Папа Лев XIV надіслав телеграму на імʼя архиєпископа Ульріха, яка була зачитана під час Святої Меси.

У посланні, підписаному Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, зазначається, що Папа висловлює свою глибоку радість, приєднуючись до подяки Вселенської Церкви та Церкви Франції за канонізацію шістнадцяти кармеліток, які були замучені в період великого терору та які «залишили в найзапекліших душах і серцях благотворне потрясіння, яке дало місце божественному». «Мир у серцях цих дочок Святої Терези, які йшли на мученицьку смерть, прославляючи Бога гімнами і псалмами, дорогими для літургії Церкви, був справді плодом величезної любові, а також віри і богословської надії, які їх надихали», – зазначається в телеграмі.

В посланні згадуються слова настоятельки, яка останньою піднялася на гільйотину: «Як ми можемо гніватися на цих бідних нещасних, які відкривають нам двері Небес?», а потім додала, усміхаючись катам: «Я прощаю вас від щирого серця, як сподіваюся, що Бог простить мене». Ці слова, як зазначається в посланні, відображають «повну самовіддачу, прощення і вдячність, радість і мир» мучениць.

«У цей день подяки за канонізацію Кармеліток з Комп'єня, – читаємо на завершення заяви, – Його Святість Папа Лев XIV від щирого серця уділяє своє апостольське благословення всім вірним і душпастирям, присутнім у соборі Паризької Богоматері, не забуваючи про численних людей, які з далеких країв приєдналися до цієї події, якою радіє вся Церква».