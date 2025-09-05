Папа: піклування про створіння – покликання кожної людини

Інавгуруючи «Селище Laudato si’», освітній проект цілісної екології, який з натхнення Папи Франциска постав на теренах, які раніше входили до комплексу літньої резиденції Вселенських Архиєреїв у Кастель-Ґандольфо, Папа Лев XIV підкреслив, що піклування про створіння є відповідальністю кожної людини як створеної на Божі образ і подобу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Святе Письмо вказує на те, що людина займає особливе місце у створеному світі, адже створена на Божі образ і подобу, але з цим привілеєм пов’язана велика відповідальність – оберігати всі інші створіння, шануючи задум Творця. На цьому наголосив Папа Лев XIV, проповідуючи під час інавгурації «Селища Laudato si’» в Кастель-Ґандольфо поблизу Риму, що розкинулося на екстратериторіальних теренах, які раніше входили до комплексу «Папських вілл», структури, що опікується літньою папською резиденцією.

У 2023 році Папа Франциск розпорядився створити на базі комплексу резиденції в Кастель-Ґандольфо спеціальний освітній осередок, що займатиметься втіленням принципів, викладених в енцикліці «Laudato si’», де дбання про створіння і повага до людської гідності, особливо найслабших, можуть бути захищені і цінуватися через спільні зусилля, що мають коріння у вірі. Об'єкт, що займає площу 55 гектарів, включає історичні сади, палаци, пам'ятники та археологічні пам'ятки, сільськогосподарські угіддя та нові простори, присвячені навчанню та біологічному і регенеративному землеробству. Осередок отримав назву «Селище Laudato si’», й після відповідного проектування та приготувань настав час офіційної інавгурації.

Відвідини селища

Обряд благословення відбувався у формі Літургії Слова. Перед цим Святіший Отець відвідав різні об’єкти комплексу та привітався із його працівниками, які зустрічали його зі своїми родинами. До селища він увійшов через головний вхід, через який також прибуватимуть відвідувачі, які забажають прогулятися садами папської резиденції. Особливо зворушливим був момент молитви перед статуєю Люрдської Богородиці, яку встановлено з ініціативи Пія XI у 1933 році, і біля якої протягом десятиліть Папи на молитві приймали найважливіші рішення. Лев XIV також відвідав виноградник, привітався із садівниками, погодував рибки у ставку, йому також представлено різні тварини, тощо. Сама ж церемонія інавгурації відбулася на площі перед тепличним комплексом, який працює на основі фотовольтаїчних батарей.

Кожне створіння важливе

Під час Літургії слова прозвучало читання з 6 глави Євангелії від Матея, в якому Ісус заохочує учнів звернути увагу на птиць небесних і на польові лілеї. «Учитель з Назарету часто посилається на природу у своїх повчаннях. Флора і фауна часто є головними героями Його притч. Але в цьому випадку звучить чіткий заклик до спостереження і споглядання створіння, що має на меті зрозуміти первинний задум Творця», – сказав Папа під час проповіді, вказуючи на те, що кожне створіння «має важливу й особливу роль в Його задумі», й кожне з них «є добрим», як підкреслює Книга Буття.

Відповідальність за створіння

Ісус, вказуючи на птиці та лілеї, говорить учням: «Чи ж ви не вартісніші від них?». За словами Святішого Отця, Він немовби повторює розповідь з Книги Буття, яка говорить про особливе місце людини в творчому акті: вона створена на Божий образ і подобу. «Але з цим привілеєм пов’язана велика відповідальність: оберігати всі інші створіння, в пошані до задуму Творця», – підкреслив проповідник, додаючи: «Піклування про створіння, отже, є справжнім покликанням для кожної людини, завданням, яке слід виконати в межах самого створіння, ніколи не забуваючи, що ми є створіннями серед створінь, а не творцями». Тож «Селище Laudato si’» є, як зазначив Папа, черговою ініціативою Церкви, спрямованою на здійснення цього «покликання бути хранителями Божого діла», що є «вимогливим, але прекрасним, захопливим завданням, що належить до першочергового аспекту християнського досвіду».

Спадок Папи Франциска

Підсумовуючи, Лев XIV сказав, що це «Селище Laudato si’» є «зерном надії, яке Папа Франциск залишив нам у спадок». Насіння, що, як зазначається у посланні на цьогорічний День молитви в намірі піклування про створіння, «може принести плоди справедливості та миру». «І воно зробить це, якщо збереже вірність своєму покликанню: бути конкретним зразком мислення, структури та дії, здатним сприяти екологічному наверненню через освіту та катехизацію. Те, що ми бачимо сьогодні, є синтезом надзвичайної краси, де духовність, природа, історія, мистецтво, праця та технологія мають намір співіснувати в гармонії. У цьому, зрештою, полягає ідея «селища», місця близькості та дружнього сусідства. І все це не може не говорити нам про Бога», – підсумував Святіший Отець.

Акт інавгурації

Обряд продовжився проказуванням християнської молитви за створіння, взятої з енцикліки Папи Франциска про піклування про спільний дім Laudato si'. Потім Лев XIV виголосив молитву благословення, ввіряючи Богу «радість відкриття місця, де ми навчаємося берегти діло Твого творіння, ввіреного нам», просячи, щоб «захоплення красою Твоїх створінь спонукало нас споглядати велич Твоєї любові, щоб ми вміли жити нею між собою у всіх наших стосунках». Обряд завершився виступом Андреа Бочеллі та його сина Маттео, які об'єдналися в молитві, виконавши твір Dolce Sentire.