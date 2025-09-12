Папа Лев XIV: розпізнати в іншій особі образ Бога

Зустрічаючись із учасниками цьогорічної Всесвітньої зустрічі про людське братерство, Святіший Отець закликав ступати дорогою соціальної дружби.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 12 вересня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції учасників заходів в рамках ІІІ Всесвітньої зустрічі про людське братерство, які організовує ватиканська базиліка Святого Петра у співпраці з інституціями Святого Престолу та за підтримки численних інституційних і приватних спонсорів. У своєму слові Святіший Отець наголосив на необхідності єдності заради миру, не перетворюючи конфлікти на війни.

Братерство виходить за межі одного народу

Лев XIV вказав на перші братні стосунки між Каїном і Авелем, які «відразу ж стали драматично конфліктними». «Незважаючи на те, що насильство Каїна є давнім і поширеним явищем, його не можна вважати “нормальним”. Навпаки, нормою є запитання Бога, звернене до винуватця: “Де Авель, брат твій?” (Бут. 4, 9). У цьому запитанні полягає наше покликання, правило, канон справедливості. Бог не мститься Каїну за Авеля, але ставить йому запитання, яке супроводжує весь шлях історії», – зазначив він, додаючи, що сьогодні воно має стати принципом примирення. За словами Папи, відповіддю на це запитання не може бути мовчання, а вибір іншого напрямку життя й розвитку.

У цьому контексті Святіший Отець зауважив, що Біблія розповідає про братерство, яке «виходить за етнічні межі Божого народу і ґрунтується на засадах спільної людської природи», а не є наслідком корисних інтересів, або ж виключно кровних чи етнічних зв’язків. Відтак додав, що братерство – «це найправдивіше ім’я близькості», що передбачає необхідність впізнати в іншій особі образ Бога. «Усвідомлення, що людина завжди і в будь-яких обставинах має велику гідність, – це основана засада, суттєва для того, щоб йти дорогою соціальної дружби і універсального братерства», – зазначив Лев XIV, цитуючи енцикліку Fratelli tutti.

Шукати між собою спільності

Відтак Святіший Отець заохотив присутніх шукати шляхи для розвитку соціальної любові, «союзу знань та солідарності між поколіннями». «Ми потребуємо широкого “союзу людяності”, в основі якого лежить не влада, а турбота, не прибуток, а дарування, не підозра, а довіра. Турбота, дарування, довіра – це не чесноти для дозвілля: це стовпи економіки, яка не вбиває, а посилює й розширює нашу участь у житті», – наголосив він.

На завершення Папа запросив розвивати братерство через культуру, робочі відносини й дипломатичну діяльність. «Завжди носіть у серці слова Ісуса з Євангелія від Івана: “Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного! Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного!” (Ів. 13,34)», – сказав Лев XIV.