Папа кармелітам: єдність між вами - свідчення в роздроблених суспільствах

У посланні учасникам Генеральної капітули Кармелітського Ордену Папа Лев XIV закликав їх зберігати вірність споглядальній харизмі їхнього покликання, заохочуючи свідчити про дар єдності в світі, позначеному поляризацією.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Папа Лев XIV надіслав листа Генеральному настоятелю кармелітів о. Мічеалу О' Нейлу з нагоди Генеральної капітули Ордену, яка від 9 до 26 вересня відбувається в Малангу (Індонезія). Святіший Отець висловив свою радість з приводу цієї події, підкресливши, що вона є «нагодою для духовного оновлення», особливо в Ювілейному році. Цитуючи заклик, який міститься у Посланні до євреїв: «Держімо непохитне визнання надії, – бо той, хто обіцяв, вірний», він закликав кармелітів до кінця жити своїм покликанням.

Покликаючись на тему капітули, – «Наше контемплятивне братерство розпізнає свою місію», – Наступник святого Петра підкреслив, що спільне молитовне життя є серцем кармелітської харизми і повинно визначати кожен аспект їхнього служіння. «Цей зв'язок повинен залишатися живою дійсністю, яка формує кожен аспект вашого служіння. Вкорінені у мовчазній молитві та взаємному піклуванні, розвивайте спокій, який дає вам змогу розпізнавати знаки часу, особливо через перспективу бідних, і відповідати на них тихою постійністю любові», – пише він.

Святіший Отець також нагадав про цінність щоденної праці, яка здійснюється в дусі кармелітського правила, як шляху до втілення лагідності Христа. Далі він також підбадьорив Орден у його душпастирській діяльності: «Я молюся, щоб чи то через проведення реколекцій, духовний супровід, парафіяльну працю чи через виховання молоді, зв'язок любові у ваших спільнотах свідчив про дар єдності, особливо в тих частинах суспільства, які роздроблені поділами та поляризацією».

На завершення Папа Лев XIV ввірив роботу капітули під опіку Богоматері з гори Кармель і уділив Апостольське благословення всім членам Ордену як запоруку мудрості, радості та миру.