Папа до релігійних лідерів: релігійна синергія може сприяти глобальному миру

У своєму посланні до учасників VIII Конгресу лідерів світових і традиційних лідерів Папа Лев наголошує, що за своєю природою релігія не є джерелом конфлікту, а зцілення і примирення.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Alessandro Di Bussolo – Ватикан

Протягом 17 і 18 вересня 2025 р. у столиці Казахстану Астані відбувається VIII Конгрес лідерів світових і традиційних релігій на тему: «Діалог релігій: синергія для майбутнього». З цієї нагоди Папа Лев XIV звернувся до учасників події через послання, у якому закликав об’єднати зусилля задля спільного блага народів, щоб свідчити про віру, яка об’єднує.

Синергія є потужним знаком надії для людства

«Коли релігійні лідери об’єднуються, щоб захистити найуразливіших, садять дерева, щоб дбати про наш спільний дім, або піднімають єдиний голос на захист людської гідності, вони свідчать про те, що віра об’єднує більше, ніж розділяє», – пише Папа. Апелюючи до теми конгресу, він зазначає, що синергія стає потужним знаком надії для людства, показуючи, що релігія, за своєю суттю, «не є джерелом конфлікту, а джерелом зцілення та примирення». Саме в цьому полягає життєво важлива роль міжрелігійного діалогу «в епоху, позначену насильницькими конфліктами». За словами Лева XIV, синергія означає працювати разом та провадити діалог, усвідомлюючи «взаємозалежність, яка пов’язує людей і народи». «З цієї точки зору, діяти в гармонії – це не просто прагматичний вибір, а відображення найглибшого порядку реальності. Це відповідає самій структурі нашого спільного існування як членів єдиної людської родини», – зауважує він.

Солідарність – це синергія в дії

Як пише Святіший Отець, усвідомлення взаємозалежності між людьми породжує глибоке почуття солідарності: «переконання, що ми відповідальні один за одного», «вираження любові до ближнього, як до себе самого, у глобальному масштабі». З іншого боку, співпраця між представниками різних релігій «не є закликом до скасування відмінностей, а радше до прийняття різноманітності як джерела взаємного збагачення». У цьому контексті Папа пригадує навчання ІІ Ватиканського Собору, де Католицька Церква визнає і цінує все, що є правдивим і святим в інших релігіях. «Вона прагне сприяти справжній синергії, приносячи до столу зустрічі особливі дари кожної традиції, де кожна віра робить свій внесок у вигляді мудрості та співчуття на служіння спільному благу», – зазначає Лев XIV.

Він пригадує, що синергія між релігіями вже принесла плоди, апелюючи, зокрема, до зустрічей релігійних лідерів в Ассізі, які показали, що «не може бути миру між народами без миру між релігіями». Своєю чергою, «Документ про людське братерство», який підписали Папа Франциск та Великий Імам Аль-Азгар Ахмад Аль-Таїб, «запропонував чіткий шлях до того, як релігійна синергія може сприяти глобальному миру та співіснуванню». «Ці зобов’язання високого рівня відображаються в конкретних діях: коли трапляються природні катастрофи, коли біженці змушені рятуватися втечею або коли сім’ї страждають від крайньої бідності та голоду, релігійні громади часто об’єднуються, працюючи пліч-о-пліч, щоб принести полегшення та надію тим, хто цього найбільше потребує», – зауважує Святіший Отець.