Папа до августиніянців: ключем пізнання Бога є любов

Зустрічаючись з учасниками Генеральної капітули Ордену святого Августина, Святіший Отець вказав на важливість плекання любові до Бога та місійного ентузіазму.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 15 вересня 2025 р., Папа Лев XIV прибув до Папського патристичного інституту «Августиніянум», де відбувається 188-ма Генеральна капітула Ордену святого Августина. У своєму слові Святіший Отець привітав о. Джозефа Фаррелла, новообраного Генерального настоятеля, висловивши вдячність його попереднику, а також поділився роздумами над темами цьогорічної капітули ордену.

Пріоритет любові у служінні

Папа зазначив, що Генеральна капітула є цінною нагодою для спільної молитви та роздумів як над отриманим даром чернечого покликання, так і над проблемами, які стоять перед спільнотою. «Поряд з виконанням різних завдань, звершувати капітулу означає прислухатися до Святого Духа, подібним чином як це говорив наш святий отець Августин, наголошуючи на важливості внутрішнього життя на шляху віри», – сказав він. За його словами, повернення до своєї “внутрішньої людини” оновлює духовний і душпастирський ентузіазм, щоб мати змогу дарувати світло тим, кого Господь ставить нам на шляху. «Ми наново відкриваємо для себе стосунки з Господом і братами своєї чернечої родини, бо з цієї спільності любові ми можемо черпати натхнення і краще вирішувати питання спільнотного життя та апостольські виклики», – пояснив Святіший Отець.

Відтак він звернув увагу на тему покликання і початкової формації в ордені. «Мені завжди приємно згадувати заклик святого Августина: “Любіть те, чим ви будете”. Я вважаю, що це цінна вказівка, особливо для того, щоб не впасти в оману, уявляючи собі чернечу формацію як сукупність правил, яких слід дотримуватися, або речей, які слід робити, або, ще гірше, як готовий одяг, який слід пасивно носити. Натомість у центрі всього лежить любов, – наголосив Лев XIV. – Християнське покликання, і особливо до богопосвяченого життя, народжується тільки тоді, коли відчувається захоплення чимось великим, любов’ю, яка може живити і насичувати серце. Тому нашою першою турботою мала б бути допомога, особливо молодим людям, побачити красу покликання і полюбити те, чим вони можуть стати, прийнявши це покликання». За його словами, покликання і формація охоплює всю людину і є «любовною пригодою з Богом».

Ділитися вірою з іншими

Папа зазначив, що любов, яку святий Августин ставив у центрі свого духовного пошуку, є також основоположним критерієм для богословських студій та інтелектуального формування. «У пізнанні Бога неможливо осягнути Його лише за допомогою нашого розуму та низки теоретичних знань, але насамперед потрібно дозволити собі бути зчудованим Його величчю, задавати собі питання та шукати сенс у подіях, щоб віднайти сліди Творця, а головне – любити Його та спонукати інших Його любити», – сказав він. Лев XIV пригадав настанови святого Августина, який радить тим, хто навчається, ділитися з іншими своїми дослідженнями, щоб це приносило користь їхній вірі, а також вправлятися у смиренні, щоб не впасти в марнославство.

На завершення Святіший Отець вказав на місійне покликання ченців Ордену Святого Августина та заохотив розвивати місійний дух через багатоманітну проповідь Євангелія в різних частинах світу. «Я закликаю вас оживити його, пам’ятаючи, що євангелізаційна місія, до якої ми всі покликані, вимагає свідчення покірної і простої радості, готовності до служіння, участі в житті народу, до якого ми послані», – зазначив він.