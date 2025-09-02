Папа: Господи, допоможи нам відкривати Твою присутність у створінні

У вересні, коли триває «Пора створіння», в центрі уваги молитовного наміру Папи наші добрі стосунки зі створінням.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Молімося за те, щоб натхнені святим Франциском, ми відчували нашу взаємозалежність з усіма створіннями, які Бог любить і які достойні любові та пошани», – таким є папський молитовний намір на вересень, який Папа Лев XIV особисто зачитує на початку відеоролика з нагоди його представлення.

Місяць вересень, як знаємо, розпочинається днем вдячності Богові за дар створіння, яким також відкривається екуменічна ініціатива «Пора створіння», яка триває до 4 жовтня, дня літургійного вшанування святого Франциска з Ассізі. Як і попередніми разами, далі відеоряд супроводжують слова Святішого Отця, який начитує спеціально укладену для цієї нагоди молитву.

Відео та молитва підкреслюють особливий момент, в який відбувається «Пора створіння 2025», що поєднує дві річниці: 800-річчя «Пісні створінь» святого Франциска Ассізького та 10-річчя енцикліки «Laudato si’» Папи Франциска. Францисканський характер молитовного наміру відображений через деякі кадри документального фільму «Святий Франциск Ассізький – знак протиріччя», які були надані Всесвітній мережі молитви Папи американським продюсерським центром «10th Hour Production». Річницю «Laudato si'» представляють кадри зі Святої Меси, яку Лев XIV відслужив 9 липня у «природному соборі», – як він назвав його у проповіді, – тобто, «Селищі Laudato si’» в Кастель-Ґандольфо.

Молитва:

Господи, Ти любиш все, що створив,

і нічого не існує поза таємницею Твоєї ніжності.

Кожне створіння, яким би маленьким воно не було,

є плодом Твоєї любові і має своє місце в цьому світі.

Навіть найпростіше і найкоротше життя оточене Твоїм піклуванням.

Як святий Франциск Ассізький, сьогодні ми також хочемо сказати:

«Славен будь, о мій Господи!»

Через красу створіння

Ти об'являєшся як джерело добра. Просимо Тебе:

відкрий наші очі, щоб ми могли розпізнати Тебе,

навчаючись із таємниці Твоєї близькості з усім створінням,

що світ є чимось нескінченно більшим, ніж проблемою для вирішення.

Це таємниця, яку треба споглядати з вдячністю та надією.

Допоможи нам відкривати Твою присутність у всьому створінні,

щоб, повністю розпізнавши її,

ми змогли відчути і усвідомити свою відповідальність за цей спільний дім,

в якому Ти закликаєш нас оберігати, шанувати та захищати

життя у всіх його формах і проявах.

Славен будь, Господи!

Амінь.