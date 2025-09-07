Папа проголосив святими Пʼєра Джорджо Фрассаті та Карло Акутіса

Урочистий акт канонізації відбувся на площі Святого Петра у Ватикані.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«На честь Пресвятої Трійці, для піднесення католицької віри та примноження християнського життя, владою нашого Господа Ісуса Христа, святих апостолів Петра і Павла та нашою владою, після тривалих роздумів, неодноразового звернення про Божу допомогу та вислухавши думку багатьох наших братів у єпископстві, ми проголошуємо і визначаємо блаженних П'єра Джорджо Фрассаті та Карло Акутіса святими і вносимо їх до Лику святих, постановляючи, щоб вони побожно шанувалися серед святих у всій Церкві. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа», – урочистою формулою канонізації, яку він виголосив на початку Святої Меси на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 7 вересня 2025 р., Папа Лев XIV проголосив святими Католицької Церкви юнака, який жив на початку XX століття та підлітка-мілленіала.

Перед початком Святої Меси Святіший Отець вийшов на площу, щоб привітатися з усіма, хто прибув на це богослужіння, особливо з численними підлітками й молоддю. Варто згадати, що італійська залізниця організувала спеціальний рейс, який доставив паломників з Ассізі, міста спочинку мощей святого Карло Акутіса, безпосередньо на ватиканську залізничну станцію. Згідно зі звичаєм, у богослужінні взяла участь офіційна делегація країни, з якої походять нові святі, а цього разу – це Італія, представництво якої очолив Президент Серджіо Маттарелла.

(@Vatican Media)

День великої радості

«Браття й сестри, сьогодні – чудове свято для всієї Італії, для всієї Церкви, для всього світу! І перед тим, як розпочати урочисте богослуження канонізації, я хотів би привітати вас, сказати кілька слів усім вам, бо, з одного боку, це дуже урочисте богослужіння, а з іншого – це також день великої радості! І я хотів би привітати, перш за все, велику кількість молоді, підлітків, які прибули на цю Святу Месу! Це справді Господнє благословення: зібратися разом з вами, що приїхали з різних країн. Це справді дар віри, яким ми хочемо ділитися», – сказав Святіший Отець, промовляючи з помосту перед бащилікою Святого Петра, на якому встановлений вівтар. Він скерував окремі вітання до родичів майбутніх святих, до офіційної делегації, до численних єпископів і священників, ченців і черниць, а тоді мовив:

«Готуймося до цього літургійного богослужіння молитвою, відкритим серцем, прагнучи щиро прийняти цю благодать Господню, і відчуваймо в серці те саме, що відчували П'єр Джорджо і Карло: любов до Ісуса Христа, насамперед у Євхаристії, а також у бідних, у наших братах і сестрах. Усі ви, усі ми також покликані бути святими. Нехай Бог вас благословить!».

(@Vatican Media)

Урочиста канонізація

Папа повернувся до базиліки Святого Петра, щоб одягнути богослужбові ризи, й уже увінчуючи літургійну процесію, прибув знову на площу, щоб очолити Богослужіння, яке розпочалося призиванням Святого Духа. Далі кардинал Марчелло Семераро звернувся до Папи від імені Церкви з проханням проголосити блаженних Пʼєра Джорджо Фрассаті і Карло Акутіса святими. Опісля він зачитав короткі біографії блаженних, представши їхній шлях життя та освячення. Прозвучала літанія до всіх святих, а тоді Папа Лев XIV виголосив урочисту формулу канонізації. За участі родичів новопроголошених святих відбулося вшанування їхніх мощей.