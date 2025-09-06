Папа Лев XIV: копаючи вглиб реальності, ми наближаємось до Бога

Зустрічаючись з паломниками на площі святого Петра у Ватикані, Святіший Отець роздумував над постанню святої Олени, яка несла свій хрест у житті та шукала Бога, наче скарб, який захований у землі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Надія розгоряється знову, коли ми копаємо і розбиваємо кірку реальності, заглиблюючись під її поверхню», – сказав Папа Лев XIV під час ювілейної загальної аудієнції, яка в суботу, 6 вересня 2025 р., відбулася на площі святого Петра у Ватикані.

Йти слідами Христа

Говорячи про Боже Царство, Святіший Отець зазначив, що воно схоже до скарбу в полі, а тому, щоб його знайти, необхідно «копати» вглиб реальності. Пояснюючи це, він вказав на радість дітей, які граючись, люблять копати землю і розбиваючи тверду кірку на поверхні, дивитись із захопленням, що там знаходиться. «Те, що Ісус описує в притчі про скарб у полі (пор. Мт 13, 44), вже не є дитячою грою, однак радість від несподіванки залишається такою самою», – зауважив Папа. Відтак він пригадав, що отримавши свободу у Римській імперії, учні Христа одразу ж почали розкопки у місцях Його страждань, смерті і воскресіння. «Скарб, який розпалює надію – це життя Ісуса: ми повинні йти його слідами», – зазначив Святіший Отець.

Лев XIV пригадав царицю Олену, яка замість того, щоб насолоджуватись задоволеннями і почестями при імператорському дворі, не шкодувала зусиль, щоб організовувати розкопки в Єрусалимі. «Ми також можемо задовольнятися досягнутим становищем і багатством, більшими чи меншими, які дають нам безпеку. І тоді ми втрачаємо радість, яку мали в дитинстві, те бажання копати й відкривати, яке робить кожен наш день новим», – зауважив він.

Культивувати своє серце, щоб віднайти Бога

Святіший Отець вказав на велику знахідку святої Олени – хрест Господній, який є найбільшим відкриттям в житті, «цінністю, яка видозмінює всі інші цінності», що цілком слушно для цієї жінки, яка «довго несла свій хрест». Папа пригадав, що цариця Олена походила з простого люду, в яку закохався майбутній імператор, однак з міркувань влади зрікався її, віддаляючи її на довгі роки від її сина Костянтина. «Ставши імператором, Костянтин сам завдав їй чимало болю і розчарувань, але Олена завжди залишалася собою: жінкою, яка шукає. Вона вирішила стати християнкою і завжди практикувала благодійність, ніколи не забуваючи про простий народ, з якого сама походила», – розповів Лев XIV.

Підсумовуючи, він зазначив, що така гідність і вірність сумлінню змінюють світ і сьогодні, наближаючи людину до скарбу у спосіб, схожий до праці над культивуванням землі. «Культивування власного серця вимагає зусиль. Це найважча робота. Але копаючи, ми знаходимо, а заглиблюючись, наближаємося дедалі ближче до того Бога, Який позбавив себе всього, щоб стати таким, як ми. Його хрест знаходиться під корою нашої землі, – сказав Святіший Отець. – Ми можемо ступати гордо, не звертаючи уваги на скарб, що є у нас під ногами. Якщо ж ми станемо як діти, то пізнаємо інше Царство, іншу силу. Бог завжди під нами, щоб піднести нас вгору».