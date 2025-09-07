Папа: заступництву святих ввіряємо неустанну молитву за мир в Україні

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній», яким завершилася Свята Меса з нагоди проголошення нових святих, Папа Лев XIV підніс подяку Богові за проголошення напередодні блаженними двох мучеників і ввірив заступництву святих і Діви Марії молитву за мир, апелюючи до сумлінь правителів, наголосивши на тому, що Бог прагне миру та підтримує тих, хто шукає вихід із спіралі ненависті.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Євхаристійне богослужіння з нагоди канонізації святих Пʼєра Джорджо Фрассаті та Карло Акутіса, яке Папа Лев XIV очолив на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 7 вересня 2025 р., завершилося проказуванням молитви «Ангел Господній». Перед цим Святіший Отець звернувся до присутніх з коротким словом, насамперед, привітавши і подякувавши учасникам цієї урочистості.

«У цій атмосфері приємно згадати, – вів далі Святіший Отець, – що вчора Церква збагатилася ще двома новими блаженними. У Таллінні, столиці Естонії, був беатифікований архиєпископ-єзуїт Едуард Профітліх, вбитий у 1942 році під час переслідувань Церкви радянським режимом. А у Веспремі, Угорщина, була беатифікована Марія Магдалена Боді, молода мирянка, вбита в 1945 році за те, що чинила опір солдатам, які хотіли вчинити над нею насильство. Прославляймо Господа за цих двох мучеників, відважних свідків краси Євангелія», – закликав Папа, а тоді сказав:

«Заступництву святих і Пречистої Діви Марії ввіряймо нашу неустанну молитву за мир, особливо у Святій Землі та в Україні, а також на всіх інших землях, скроплених кров'ю через війну. Правителям повторюю: прислухайтеся до голосу совісті! Уявні перемоги, здобуті зброєю, сіючи смерть і руйнування, насправді є поразками і ніколи не приносять миру та безпеки. Бог не хоче війни. Бог хоче миру! І Бог підтримує тих, хто прагне вийти із спіралі ненависті та ступати дорогою діалогу».