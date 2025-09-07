Шукати

Шукати

Шукати

ukукраїнська
Папа

Папа: заступництву святих ввіряємо неустанну молитву за мир в Україні

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній», яким завершилася Свята Меса з нагоди проголошення нових святих, Папа Лев XIV підніс подяку Богові за проголошення напередодні блаженними двох мучеників і ввірив заступництву святих і Діви Марії молитву за мир, апелюючи до сумлінь правителів, наголосивши на тому, що Бог прагне миру та підтримує тих, хто шукає вихід із спіралі ненависті.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Євхаристійне богослужіння з нагоди канонізації святих Пʼєра Джорджо Фрассаті та Карло Акутіса, яке Папа Лев XIV очолив на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 7 вересня 2025 р., завершилося проказуванням молитви «Ангел Господній». Перед цим Святіший Отець звернувся до присутніх з коротким словом, насамперед, привітавши і подякувавши учасникам цієї урочистості.

«У цій атмосфері приємно згадати, – вів далі Святіший Отець, – що вчора Церква збагатилася ще двома новими блаженними. У Таллінні, столиці Естонії, був беатифікований архиєпископ-єзуїт Едуард Профітліх, вбитий у 1942 році під час переслідувань Церкви радянським режимом. А у Веспремі, Угорщина, була беатифікована Марія Магдалена Боді, молода мирянка, вбита в 1945 році за те, що чинила опір солдатам, які хотіли вчинити над нею насильство. Прославляймо Господа за цих двох мучеників, відважних свідків краси Євангелія», – закликав Папа, а тоді сказав:

«Заступництву святих і Пречистої Діви Марії ввіряймо нашу неустанну молитву за мир, особливо у Святій Землі та в Україні, а також на всіх інших землях, скроплених кров'ю через війну. Правителям повторюю: прислухайтеся до голосу совісті! Уявні перемоги, здобуті зброєю, сіючи смерть і руйнування, насправді є поразками і ніколи не приносять миру та безпеки. Бог не хоче війни. Бог хоче миру! І Бог підтримує тих, хто прагне вийти із спіралі ненависті та ступати дорогою діалогу».

07 вересня 2025, 12:12

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

Останні 'Ангел Господній' / 'Царице Неба'

Читати все >

Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.