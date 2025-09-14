Папа: святкувати воздвиження хреста - подяка Богові за Його любов

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у свято Воздвиження всечесного хреста Папа Лев XIV нагадав про те, що Божа любов сильніша від будь-якого нашого гріха.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Що для нас сьогодні означає святкувати Воздвиження святого хреста? Відповідь на це запитання Папа Лев XIV запросив пошукати учасників недільної молитви «Ангел Господній», яка опівдні 14 вересня 2025 р. відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Промовляючи з вікна Апостольського палацу до прочан і римлян, які зібралися, що послухати його повчання та отримати благословення, він нагадав, що цього дня ми згадуємо про віднайдення дерева хреста Святою Оленою в Єрусалимі в IV столітті та повернення цінної реліквії до Святого міста імператором Іраклієм.

У пошуках світла, яке може дати лише Бог

Щоб допомогти зрозуміти значення цього свята, Наступник святого Петра зупинився на євангельському уривкові про нічний візит фарисея Никодима до Ісуса, про який розповідається у 3-й главі Євангелії від Івана. «Подія відбувається вночі: Никодим, один із юдейських провідників, людина праведна і з відкритим розумом, приходить зустрітися з Ісусом. Він потребує світла, проводу: він шукає Бога і просить допомоги у Вчителя з Назарету, бо в Ньому розпізнає пророка, людину, яка творить надзвичайні знаки», – розповів Святіший Отець, зазначивши, що Ісус приймає та вислуховує його, об’являючи, що Син Людський повинен бути піднесений, щоб кожен, хто увірує в Нього, мав життя вічне, після чого сказав: «Аж так Бог полюбив світ, що дав свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне».

Бог, Який показує Себе нам

«Никодим, який, можливо, в цей момент не до кінця розуміє сенс цих слів, напевно збагне їх, коли після розп'яття допомагатиме поховати тіло Спасителя: він зрозуміє, що Бог, щоб відкупити людей, став людиною і помер на хресті», – сказав Папа, зауваживши, що Ісус, говорячи це, покликається на один епізод зі Старого Завіту, коли ізраїльтяни в пустелі, переживаючи нашестя отруйних гадюк, знаходили порятунок, скеровуючи погляд на мідяного змія, якого Мойсей за Господнім наказом встановив на жердині.

«Бог спас нас, показавши Себе нам, запропонувавши Себе нам як супутник, учитель, лікар, друг, аж до того, що став для нас Хлібом, переломленим у Євхаристії. І для здійснення цього діла Він використав одне з найжорстокіших знарядь смерті, яке коли-небудь винайшла людина: хрест», – мовив Лев XIV, підкресливши, що саме тому ми святкуємо «воздвиження»: через безмежну любов, з якою Бог, обійнявши хрест задля нашого спасіння, перетворив його із засобу смерті в засіб життя, навчаючи нас, що ніщо не може відокремити нас від Нього, що Його любов більша від нашого гріха. «Тож просімо, за заступництвом Діви Марії, Матері, Яка була присутня на Голготі поруч зі Своїм Сином, щоб і в нас вкоренилася і зростала Його любов, що спасає, і щоб ми також вміли жертвувати себе одні одним, як Він пожертвував Себе усім», – закликав Святіший Отець, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».