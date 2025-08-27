Папа: покласти край війні у Святій Землі й шанувати гуманітарне право

У світлі нещодавнього дня молитви і посту в намірі миру Папа Лев XIV поновив свій заклик докласти зусилля, щоб покласти край війні в Святій Землі, наголошуючи на неухильному дотриманні міжнародного гуманітарного права.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Зустрічаючись у середу, 27 серпня 2025 р., з паломниками, Папа Лев XIV наприкінці загальної аудієнції згадав про те, що попередньої п’ятниці «ми супроводжували молитвою та постом наших братів і сестер, які страждають через війни». «Сьогодні знову звертаюся з рішучим закликом як до залучених сторін, так і до міжнародної спільноти, покласти край війні у Святій Землі, яка причинила чимало жахіття, знищень і смертей», – сказав Святіший Отець, додаючи:

«Я закликаю, щоб були звільнені всі заручники, було досягнуто постійного припинення вогню, було забезпечено безпечний доступ гуманітарної допомоги та було повністю дотримане гуманітарне право, зокрема в тому, що стосується зобов'язання захищати цивільне населення та заборони колективного покарання, безрозбірливого застосування сили та примусового переміщення населення».

В цьому контексті Папа зазначив, що приєднується до заклику, з яким напередодні звернулися православний і латинський патріархи Єрусалиму, вимагаючи «покласти край цій спіралі насильства, покласти край війні та надати першість спільному благу людей».

«Благаймо Пречисту Діву Марію, Царицю миру, джерело втіхи та надії: нехай же Її заступництвом буде досягнуто примирення та мир на цій землі, яка всім нам така дорога!» – закликав Лев XIV.