Папа проголосив у п’ятницю день молитви і посту в намірі миру

У день літургійного спомину Пречистої Діви Марії Цариці Папа Лев XIV закликав провести день молитви та посту, випрошуючи в Пресвятої Богородиці, Цариці Миру, дар миру для світу, й зокрема, в Україні та в Святій Землі. До молитви в цих намірах він також закликав паломників на Ясну Гору в Польщі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Лев XIV закликав провести день молитви й посту, випрошуючи в Бога дар миру. Перед тим, як привітати італомовних паломників наприкінці загальної аудієнції в середу, 20 серпня 2025 р., він нагадав, що наступної п’ятниці, 22 серпня, у літургійному календарі Церкви латинського обряду – спомин Пречистої Діви Марії Цариці.

«Марія є Матір'ю віруючих тут, на землі, і Її також призивають як Царицю Миру, в той час як наша земля і далі страждає від воєн у Святій Землі, в Україні та в багатьох інших регіонах світу. Я закликаю всіх вірних провести день 22 серпня у пості та молитві, благаючи Господа, щоб Він дарував нам мир і справедливість, і щоб витер сльози тих, хто страждає через збройні конфлікти, що тривають», – сказав Святіший Отець, побажавши: «Нехай же Пресвята Марія, Цариця миру, заступається в тому, щоб народи знайшли дорогу миру».

Вітаючи перед тим польських прочан, присутніх у Римі, Папа також скерував думку до тих, хто в ці дні паломничає до Марійської святині на Ясній Горі в Ченстохову. «Прошу вас, – сказав Лев XIV, – включити у наміри ваших благань також дар миру, беззбройного та обеззброюючого, для всього світу, особливо – для України та Близького Сходу».