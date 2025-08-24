Папа Лев XIV підтримав ініціативу «Всесвітня молитва за Україну»

Вітаючи вірних після проказування молитви «Ангел Господній» в день, коли Україна відзначає своє національне свято, Папа Лев XIV заохотив приєднатися до молитовної ініціативи. Він також скерував думку до Мозамбіку, де погіршилася ситуація в регіоні Кабо-Делґадо.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Минулої п'ятниці, 22 серпня, ми супроводжували нашою молитвою і постом братів і сестер, які страждають від воєн. Сьогодні ми приєднуємося до наших українських братів і сестер, які в рамках духовної ініціативи “Всесвітня молитва за Україну” просять Господа дарувати мир їхній багатостраждальній країні», – сказав Папа Лев XIV, промовляючи в неділю, 24 серпня 2025 р., з вікна Апостольського палацу у Ватикані до паломників, які зібралися опівдні на площі Святого Петра на молитву «Ангел Господній». Серед прапорів, які цього дня майоріли на площі, не бракувало й українських.

Святіший Отець підтримав ініціативу, з якою виступив оргкомітет «Національного молитовного сніданку України» і яку підтримала Всеукраїнська Рада Церков і релігійний організацій, поширивши відповідне звернення до релігійних лідерів, духовенства, релігійних громад та віруючих усього світу. В ньому вона просить 24 серпня 2025 року (або найближчого до цієї дати богослужбового дня) провести у місцях молитви, відповідних до релігійної традиції, спеціальну молитву за Україну і український народ та звернутися до своїх вірян із закликом до солідарності з тими, хто страждає.

Після проказування молитви «Ангел Господній» Папа також звернувся із закликом щодо погіршення ситуації в Мозамбіку. «Дорогі браття й сестри! Висловлюю свою солідарність з населенням Кабо-Делґадо в Мозамбіку, яке є жертвою ситуації нестабільності та насильства, що й надалі спричиняє загибель людей та їхнє переміщення, – сказав він. – Закликаючи не забувати про цих наших братів і сестер, заохочую вас молитися за них і висловлюю надію на те, що зусилля керівників країни зможуть відновити безпеку та мир на цій території».