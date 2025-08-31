Папа: голос зброї в Україні повинен замовкнути

Наприкінці недільної молитви з вірними Папа Лев XIV скерував думку до постраждалих від нещодавніх масованих повітряних обстрілів України, закликаючи до солідарності через молитву й жести милосердної любові, а також до негайного припинення вогню й серйозних кроків діалогу. Він теж згадав про стрілянину в американській школі, закликаючи молитися за те, щоби Бог зупинив трагедію зброї. Папа також висловив співчуття з приводу чергової трагедії з мігрантами й нагадав про День молитви за створіння.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дорогі браття й сестри, на жаль, війна в Україні й далі сіє смерть і руйнування. Також і цими днями обстріли вразили різні міста, в тому числі столицю Київ, спричинивши численні жертви. Я поновлюю свою близькість з українським народом і всіма постраждалими родинами», – цими словами Папа Лев XIV розпочав свої звернення після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 31 серпня 2025 року.

У світлі вищесказаного Святіший Отець закликав «не піддаватися байдужості, а ставати ближніми через молитву і конкретні жести милосердної любові». «Рішуче повторюю свій настійний заклик до негайного припинення вогню та серйозного залучення до діалогу. Настав час, щоб відповідальні особи відмовилися від логіки зброї та обрали шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти. Голос зброї повинен замовкнути, в той час як повинен піднестися голос братерства і справедливості», – закликав він.

Далі Папа скерував думку до постраждалих внаслідок стрілянини під час шкільної Святої Меси в американському штаті Міннесота й у цьому контексті сказав: «Ми додаємо до наших молитов незліченну кількість дітей, які щодня гинуть і отримують поранення в усьому світі. Просімо Бога зупинити пандемію зброї, великої і малої, яка інфікує наш світ. Нехай же наша Матір Марія, Цариця Миру, допоможе нам виконати пророцтво Ісаї: “Вони перекують свої мечі на рала, а свої списи – на серпи”».

Святіший Отець зазначив, що «наші серця поранені» також трагедією, яка трапилися біля атлантичного узбережжя Мавританії де перевернувся човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло понад 50 людей, а ще коло сотні досі вважаються пропалими безвісті. «Такі смертельні трагедії щодня повторюються повсюди в світі. Молімося за те, щоб Господь навчив нас як окремих осіб і як суспільства повністю впроваджувати в життя Його слово: “Я був чужинцем і ви мене прийняли”», – заохотив Папа, ввіряючи поранених, пропалих безвісті та загиблих в сповнені любові обійми нашого Спасителя.

Лев XIV нагадав про те, що 1 вересня відзначатиметься Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння. «Десять років тому Папа Франциск, у порозумінні з Вселенським Патріархом Вартоломеєм I, встановив цей День для Католицької Церкви. Він є важливим і нагальним як ніколи раніше», – сказав він, нагадавши також про те, що цього року його тема звучить: «Насіння миру та надії». Святіший Отець додав, що разом з усіма християнами ми відзначатимемо «Пору створіння», що триватиме до 4 жовтня, свята святого Франциска з Ассізі. А тому в дусі «Пісні Створіння», яку той уклав 800 років тому, закликав прославляти Бога й оновити зусилля, спрямовані на те, щоб не нищити Його дари.