Папа: молімося, щоб досягли успіху зусилля, спрямовані на припинення війн

Наприкінці недільної зустрічі з вірними Папа Лев XIV висловив свою солідарність тим, хто потерпає від повеней у Пакистані, Індії та Непалі, а також закликав молитися за успіх зусиль, спрямованих на утвердження миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Молімося, щоб зусилля, спрямовані на припинення воєн і утвердження миру, увінчалися успіхом; щоб у переговорах на перше місце завжди ставилося спільне благо народів», – закликав Папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 17 серпня 2025 року.

Після молитви, яку він провів на порозі Апостольського палацу в Кастель-Ґандольфо, Святіший Отець також скерував думку до країн Азії, що потерпають від повеней. «Дорогі браття й сестри, – сказав він, – я близький з населенням Пакистану, Індії та Непалу, яке постраждало від потужних повеней. Молюся за жертв та їхні сім'ї, а також за всіх, хто страждає від цього стихійного лиха».

Папа також розповів, що отримує повідомлення про різноманітні євангелізаційні ініціативи, які організовуються в період літнього відпочинку, зокрема, й у місцях проведення відпусток. «Як же прекрасно бачити, як захоплення Євангелієм пробуджує креативність і старання груп й асоціацій різного віку», – мовив Лев XIV.