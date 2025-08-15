Папа: Марії, взятій на небо, ввіряймо нашу молитву за мир

Після проказування молитви «Ангел Господній» в урочистість Внебовзяття Діви Марії Папа Лев XIV закликав не втрачати надію, не зневірюватися перед обличчям поширення насильства та зла, пам’ятаючи, що Бог сильніший від людського гріха, а Його милосердя – це шлях до миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Сьогодні ми хочемо ввірити нашу молитву за мир заступництву Діви Марії, взятої на небо. Вона, як Мати, страждає через зло, від якого страждають її діти, особливо найменші та найслабші. Багато разів протягом століть Вона підтверджувала це своїми посланнями та об'явленнями», – закликав Папа Лев XIV після проказування молитви «Ангел Господній» у пʼятницю, 15 серпня 2025 р., в урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії.

Святіший Отець нагадав, що проголошуючи догму про Внебовзяття, «коли ще був пекучим трагічний досвід Другої світової війни», Папа Пій XII писав: «Залишається надіятися, що всі, хто роздумуватиме над славними прикладами Марії, ще більше переконаються в цінності людського життя», й у цьому контексті висловлював сподівання, що «ніколи більше не відбуватиметься марнування людських життів, провокуючи війни».

«Як же актуальними є ці слова! Також і сьогодні, на жаль, ми почуваємося безсилими перед поширенням у світі насильства, яке стає дедалі глухішим і нечутливішим до кожного поруху людяності. Але ми не повинні втрачати надію: Бог більший за гріх людей. Ми не повинні миритися з домінуванням логіки конфлікту та зброї. Разом з Марією ми віримо, що Господь і надалі приходить на допомогу своїм дітям, пам'ятаючи про своє милосердя. Тільки в ньому можна знайти шлях до миру», – мовив Лев XIV.