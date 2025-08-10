Папа: й далі молімося за припинення усіх війн

Після проказування молитви «Ангел Господній» Папа Лев XIV закликав молитися за припинення війн, нагадуючи в контексті 80-річчя ядерних бомбардувань про відповідальність тих, хто приймає рішення, від яких залежать долі народів. Він привітав підписання мирного договору між Азербайджаном і Вірменією, побажавши, щоб це стало запорукою встановлення тривалого миру на Південному Кавказі, а також згадав про важку ситуацію в Гаїті.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дорогі браття й сестри, і далі молімося за те, щоб було покладено край війнам. Вісімдесяті роковини бомбардування Хіросіми та Нагасакі пробудили в усьому світі почуття неприйняття війни як способу вирішення конфліктів. Нехай же всі, хто приймає рішення, завжди пам'ятають про свою відповідальність за наслідки свого вибору для населення. Нехай же вони не ігнорують потреби найслабших і всезагальне прагнення до миру», – із таким закликом Папа Лев XIV звернувся після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 10 серпня 2025 року.

Промовляючи з вікна Апостольського палацу до римлян і гостей міста, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець у зазначеному контексті привітав Вірменію та Азербайджан, які досягли підписання спільної Декларації про мир. «Хочу побажати, щоб ця подія зробила внесок у досягнення стабільного та тривалого миру на південному Кавказі», – сказав Лев XIV, додаючи, що, натомість, на Гаїті ми є свідками того, що «становище населення є дедалі більше безнадійним».

«Надходять повідомленя про вбивства, різного роду насильство, торгівлю людьми, примусове вигнання та викрадення людей. Я звертаюся із щирим закликом до всіх відповідальних осіб негайно звільнити заручників і закликаю міжнародну спільноту надати конкретну підтримку для створення соціальних та інституційних умов, які дозволять гаїтянам жити в мирі», – мовив Папа.