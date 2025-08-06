143-й Верховний З’їзд Лицарів Колумба. Заклик Папи свідчити надію

Папа Лев XIV у своєму відеопосланні, зверненому до учасників 143-го Верховного З’їзду Лицарів Колумба, закликав їх бути видимими знаками надії у родинах, парафіях та спільнотах.

Вікторія Гавалешко – Ватикан

У відеозверненні до Лицарів Колумба з нагоди їхнього чергового Верховного З’їзду, що проходить у Вашингтоні від 5 до 7 серпня 2025 р., Святіший Отець зазначає, що Ювілейний Рік Надії заохочує Вселенську Церкву та увесь світ роздумати над важливою чеснотою, яку Папа Франциск описав як «бажання і очікування доброго, що прийде, попри те, що ми не знаємо, що принесе майбутнє».

Посилаючись на тему цьогорічного Верховного З’їзду під назвою «Вісники надії», Папа пригадує учасникам спільноти про джерело надії, яким для християн є Ісус Христос, що послав учнів нести Добру Новину про Його воскресіння по цілому світу. Цими словами Папа запрошує усіх Лицарів Колумба «бути видимими знаками надії для наших братів і сестер, які переживають різні труднощі».

Папа зазначив, що таким знаком надії був засновник Лицарів Колумба блаженний Майкл МакҐівні, який «прагнув принести полегшення бідним та стражденним через вірне звершення Святих Таїнств та братерську допомогу, яка триває до сьогодні».

Єпископ Риму висловив підтримку зусиль Лицарів Колумба об’єднувати у спільноти чоловіків для молитви, формації та братерства, а також вказав на цінність численних благодійних ініціатив їхніх місцевих рад у всьому світі. «Ваше щедре служіння вразливим верствам населення, – а зокрема ще ненародженим дітям, вагітним матерям, дітям, людям, які переживають труднощі, та тим, хто постраждав від жахіть війни, – приносить надію і зцілення та продовжує шляхетну спадщину вашого засновника», – наголосив Папа Лев XIV.