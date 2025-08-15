Папа Лев XIV: не біймося обирати життя, довіряючи Божим обітницям

Проповідуючи під час Святої Меси у парафіяльній церкві святого Томмазо з Вілланови в Кастель-Ґандольфо, Святіший Отець вказав на важливість вміти прочитувати знаки історії, щоб турбуватися про інших, втілюючи Боже Царство між людьми.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«У Марії з Назарету живе наша історія, історія Церкви, яка занурена у спільну людськість. Втілившись у ній, Бог життя і свободи переміг смерть», – сказав Папа Лев XIV, проповідуючи під час Святої Меси з нагоди урочистості Внебовзяття Пречистої Діви Марії, яку він у п’ятницю, 15 серпня 2025 р., очолив у парафіяльній церкві Сан-Томмазо-да-Вілланова в Кастель-Ґандольфо, де проводить період відпочинку в літній резиденції Римських Архиєреїв.

(@Vatican Media)

Боже слово, яке оновлює світ

На початку Папа звернув увагу присутніх на значення неділі – переможного дня воскресіння розп’ятого Христа. «На хресті перемогла довіра, перемогла любов, яка бачить те, чого ще немає, перемогло прощення», – сказав він, зауважуючи, що в момент відкуплення людини на хресті біля Ісуса була також Його Матір.

Говорячи про подію Внебовзяття Пресвятої Богородиці, Святіший Отець зазначив, що історія кожної людини на землі, також і Божої Матері, є короткою і завершується, однак при цьому нічого не пропадає, адже «коли життя добігає кінця, його унікальність сяє ще яскравіше». Про це свідчить зустріч Діви Марії з родичкою Єлизаветою, яка випромінює світло всіх Її днів. «Дивовижна плідність безплідної Єлизавети ствердила Марію в Її довірі: вона випередила плідність її “так”, яке продовжується в плідності Церкви і всього людства, коли приймають Боже слово, яке має здатність оновлювати. Того дня дві жінки зустрілися у вірі, а потім прожили три місяці разом, підтримуючи одна одну не тільки в повсякденних справах, але й у новому способі прочитання історії», – розповів Лев XIV.

За словами проповідника, подія Христового воскресіння і сьогодні входить у наш світ завдяки конкретним ділам солідарності й досвіду братерства, перемінюючи земне життя. «Пісня Марії, її Magnificat, зміцнює надію смиренних, голодних, працьовитих Божих слуг. Такими є жінки і чоловіки з переліку “Блаженств”, які ще в часи скорботи вже бачать невидиме: скинутих з престолів могутніх, багатих з порожніми руками, сповнені Божі обітниці. Це досвід, про який у кожній християнській спільноті ми всі повинні могти сказати, що його пережили, – сказав Святіший Отець. – Він здається неможливими, але Боже слово все ще виходить на яв. Коли зароджуються зв’язки, за допомогою яких ми протиставляємо злу добро, а смерті – життя, тоді побачимо, що “нічого немає неможливого для Бога”» (Лк. 1,37).

(@Vatican Media)

Завжди вибирати життя

Папа Лев XIV зауважив, що іноді, «коли переважують людські убезпечення, певний матеріальний добробут та розслабленість, яка притуплює свідомість», віра в Божі обітниці може «постаріти», й тоді входить смерть у вигляді опускання рук, нарікання і непевності. «Замість того, щоб побачити, як старий світ добігає кінця, саме в ньому досі шукають допомоги: допомоги багатих і могутніх, яка зазвичай супроводжується зневагою до вбогих і смиренних, – підкреслив він. – Однак Церква живе в своїх слабких членах, омолоджується завдяки їхній Величальній пісні. Також і сьогодні вбогі та переслідувані християнські спільноти, свідки лагідності та прощення в місцях конфліктів, миротворці та будівничі мостів у роздробленому світі є радістю Церкви, її постійною плідністю, першоплодами Царства, що настає».

Святіший Отець сказав, що якщо в земному житті людина обирає життя (пор. Втор 30,19), то Діва Марія, Яка була взята на небо, дана людині як знак того, що у воскреслому Христі всі ми можемо поглинути смерть (пор. 1 Кор 15, 54). «Звичайно, це Боже діло, а не наше. Однак Марія є тим поєднанням благодаті та свободи, яке спрямовує кожного з нас до довіри, відваги, залучення в життя народу», – зазначив він.

На завершення Папа Лев XIV закликав не боятися обирати життя, навіть коли це, здавалося б, є небезпечним й необачним. «Скільки голосів постійно шепочуть нам: “Хто тебе змушує це робити? Залиш це! Думай про свої інтереси”. Це голоси смерті. Ми ж, натомість, є учнями Христа. Саме Його любов спонкає нас, душею і тілом, вийти назустріч нашому часу. Ми, як окремі особи і як Церква, більше не живемо для себе. Саме це – і тільки це – ширить життя і забезпечує його панування. Наша перемога над смертю починається вже зараз», – підсумував Святіший Отець.