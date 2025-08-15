Папа Лев XIV: не біймося обирати життя, довіряючи Божим обітницям
о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан
«У Марії з Назарету живе наша історія, історія Церкви, яка занурена у спільну людськість. Втілившись у ній, Бог життя і свободи переміг смерть», – сказав Папа Лев XIV, проповідуючи під час Святої Меси з нагоди урочистості Внебовзяття Пречистої Діви Марії, яку він у п’ятницю, 15 серпня 2025 р., очолив у парафіяльній церкві Сан-Томмазо-да-Вілланова в Кастель-Ґандольфо, де проводить період відпочинку в літній резиденції Римських Архиєреїв.
Боже слово, яке оновлює світ
На початку Папа звернув увагу присутніх на значення неділі – переможного дня воскресіння розп’ятого Христа. «На хресті перемогла довіра, перемогла любов, яка бачить те, чого ще немає, перемогло прощення», – сказав він, зауважуючи, що в момент відкуплення людини на хресті біля Ісуса була також Його Матір.
Говорячи про подію Внебовзяття Пресвятої Богородиці, Святіший Отець зазначив, що історія кожної людини на землі, також і Божої Матері, є короткою і завершується, однак при цьому нічого не пропадає, адже «коли життя добігає кінця, його унікальність сяє ще яскравіше». Про це свідчить зустріч Діви Марії з родичкою Єлизаветою, яка випромінює світло всіх Її днів. «Дивовижна плідність безплідної Єлизавети ствердила Марію в Її довірі: вона випередила плідність її “так”, яке продовжується в плідності Церкви і всього людства, коли приймають Боже слово, яке має здатність оновлювати. Того дня дві жінки зустрілися у вірі, а потім прожили три місяці разом, підтримуючи одна одну не тільки в повсякденних справах, але й у новому способі прочитання історії», – розповів Лев XIV.
За словами проповідника, подія Христового воскресіння і сьогодні входить у наш світ завдяки конкретним ділам солідарності й досвіду братерства, перемінюючи земне життя. «Пісня Марії, її Magnificat, зміцнює надію смиренних, голодних, працьовитих Божих слуг. Такими є жінки і чоловіки з переліку “Блаженств”, які ще в часи скорботи вже бачать невидиме: скинутих з престолів могутніх, багатих з порожніми руками, сповнені Божі обітниці. Це досвід, про який у кожній християнській спільноті ми всі повинні могти сказати, що його пережили, – сказав Святіший Отець. – Він здається неможливими, але Боже слово все ще виходить на яв. Коли зароджуються зв’язки, за допомогою яких ми протиставляємо злу добро, а смерті – життя, тоді побачимо, що “нічого немає неможливого для Бога”» (Лк. 1,37).
Завжди вибирати життя
Папа Лев XIV зауважив, що іноді, «коли переважують людські убезпечення, певний матеріальний добробут та розслабленість, яка притуплює свідомість», віра в Божі обітниці може «постаріти», й тоді входить смерть у вигляді опускання рук, нарікання і непевності. «Замість того, щоб побачити, як старий світ добігає кінця, саме в ньому досі шукають допомоги: допомоги багатих і могутніх, яка зазвичай супроводжується зневагою до вбогих і смиренних, – підкреслив він. – Однак Церква живе в своїх слабких членах, омолоджується завдяки їхній Величальній пісні. Також і сьогодні вбогі та переслідувані християнські спільноти, свідки лагідності та прощення в місцях конфліктів, миротворці та будівничі мостів у роздробленому світі є радістю Церкви, її постійною плідністю, першоплодами Царства, що настає».
Святіший Отець сказав, що якщо в земному житті людина обирає життя (пор. Втор 30,19), то Діва Марія, Яка була взята на небо, дана людині як знак того, що у воскреслому Христі всі ми можемо поглинути смерть (пор. 1 Кор 15, 54). «Звичайно, це Боже діло, а не наше. Однак Марія є тим поєднанням благодаті та свободи, яке спрямовує кожного з нас до довіри, відваги, залучення в життя народу», – зазначив він.
На завершення Папа Лев XIV закликав не боятися обирати життя, навіть коли це, здавалося б, є небезпечним й необачним. «Скільки голосів постійно шепочуть нам: “Хто тебе змушує це робити? Залиш це! Думай про свої інтереси”. Це голоси смерті. Ми ж, натомість, є учнями Христа. Саме Його любов спонкає нас, душею і тілом, вийти назустріч нашому часу. Ми, як окремі особи і як Церква, більше не живемо для себе. Саме це – і тільки це – ширить життя і забезпечує його панування. Наша перемога над смертю починається вже зараз», – підсумував Святіший Отець.