Папа: молімося, щоб серця були визволені від ненависті

Через аккаунт у соціальній мережі «X» Папа повторив заохочення прожити сьогоднішній день у молитві та пості, випрошуючи в Бога дар миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Сьогодні ми відзначаємо спомин Пречистої Діви Марії Цариці, Яку також призивають як Царицю миру. Проживімо цей день у пості та молитві, благаючи Господа про дар миру. #МолімосяРазом, щоб серця були визволені від ненависті, щоб ми вийшли з логіки поділів та помсти та щоб взяло гору бачення спільності, натхненне загальним благом».

Таким постом у соціальній мережі «X» Папа Лев XIV у п’ятницю, 22 серпня 2025 р., нагадав про свій середовий заклик провести спеціальний День молитви і посту, випрошуючи в Бога дар миру для України, Святої Землі та всіх тих частин світу, які страждають через збройні конфлікти.

Ініціатива Папи Превоста є продовженням ініціатив його попередника Франциска, який протягом дванадцяти років понтифікату неодноразово закликав до миру, особливо на Близькому Сході та в «мученицькій Україні».

Зокрема, вже коли згущувалася атмосфера й вимальовувалася загроза повномасштабної російської агресії, Папа Берґольйо проголосив 26 січня 2022 року Днем молитви за мир. «Нехай же молитви та призивання, які сьогодні підносяться аж до неба, торкнуться умів і сердець відповідальних на землі, аби вони вчинили так, щоби переважив діалог, а добро всіх стояло понад частковими інтересами. Прошу вас, нехай ніколи не буде війни!» – закликав він наприкінці загальної аудієнції, яка відбувалася того дня. Коли ж наприкінці лютого почалося повномасштабне вторгнення і на Київ та інші міста Україні полетіли ракети, Папа Франциск проголосив 2 березня 2022 року, Попільну Середу, днем молитви за мир.

Також, коли загострилася ситуація у Святій Землі, після терористичного нападу ХАМАСу на Ізраїль і відповіді ізраїльської армії, 27 жовтня 2023 року, двадцять днів після цих подій, у базиліці Святого Петра відбулася спеціальна адорація в намірі миру. Через рік, 7 жовтня 2024 року, в річницю нападу, Папа Берґольйо проголосив день молитви і посту за мир у світі.

Можна згадати, що вже у вересні 2013 року, через шість місяців після свого обрання на папський престол, Папа Франциск оголосив День молитви і покаяння, щоб просити Бога про «великий дар» миру для Сирії, Близького Сходу і всього світу.