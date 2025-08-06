Папа на 80-у річницю Хіросіми та Нагасакі: атомна зброя ображає людяність
Світлана Духович – Ватикан
Папа Лев XIV надіслав послання на імʼя Єпископа Хіросіми Алексіса Шірахами з нагоди спогадування 80-ї річниці атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі.
В особливий спосіб Святіший Отець висловив почуття пошани та прихильності до тих, хто вижив після атомних бомбардувань (в Японії їх називають “хібакуся”), «чиї історії втрат і страждань є своєчасним нагальним до всіх нас будувати безпечніший світ і сприяти створенню атмосфери миру».
«Хоча минуло багато років, ці два міста залишаються живими нагадуваннями про глибокі страхіття, спричинені ядерною зброєю. Їхні вулиці, школи та будинки досі носять сліди – як видимі, так і духовні – того фатального серпня 1945 року», – написав Глава Католицької Церкви, пригадуючи в цьому контексті вислів свого попередника Папи Франциска: «Війна завжди є поразкою для людства».
Ядерна зброя загрожує гармонії творіння
Папа Лев XIV процитував слова японського католицького лікаря Такаші Наґаї (1908-1951), який пережив бомбардування Нагасакі: «Людина любові – це людина “мужності”, яка не бере до рук зброю». «Справжній мир дійсно вимагає мужності відкласти зброю, особливо ту, яка здатна спричинити невимовну катастрофу, – пише Святіший Отець. – Ядерна зброя ображає нашу спільну людськість, а також зраджує гідність творіння, гармонію якого ми покликані захищати».
Папа зазначає, що в наш час зростаючих глобальних напружень і конфліктів, Хіросіма і Нагасакі є символами пам'яті, «які закликають нас відкинути ілюзію безпеки, засновану на взаємному гарантованому знищенні». «Натомість ми повинні сформувати глобальну етику, засновану на справедливості, братерстві та спільному добрі», – пише він.
Наступник святого Петра запевнив у своїй молитві за те, щоб ця річниця «стала закликом до міжнародної спільноти поновити своє зобов'язання домагатися тривалого миру для всього людства – миру, який є беззбройний і обеззброюючий мир».
Заклик Папи під час загальної аудієнції
Про сумну річницю бомбардувань двох японських міст Папа Лев XIV згадав також під час загальної аудієнції у середу, 6 серпня 2025 р., на площі Святого Петра у Ватикані. Він запевнив у своїх молитвах «за всіх, хто зазнав фізичних, психологічних та соціальних наслідків». «Незважаючи на те, що минуло багато років, ці трагічні події є універсальним застереженням проти руйнувань, спричинених війнами, а особливо ядерною зброєю», – наголосив Святіший Отець, поновлюючи своє сподівання, що «ілюзорна безпека, заснована на загрозі взаємного знищення, поступиться місцем інструментам справедливості, практиці діалогу, довірі до братерства».