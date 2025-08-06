Папа на 80-у річницю Хіросіми та Нагасакі: атомна зброя ображає людяність

У посланні на імʼя Єпископа Хіросіми Папа Лев XIV наголошує, що два японські міста, які зазнали ядерного бомбардування, стали символами пам'яті, «які закликають відкинути ілюзію безпеки, засновану на взаємному знищенні». Папа вказує на необхідність «сформувати глобальну етику, засновану на справедливості, братерстві та спільному добрі».

Світлана Духович – Ватикан

Папа Лев XIV надіслав послання на імʼя Єпископа Хіросіми Алексіса Шірахами з нагоди спогадування 80-ї річниці атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі.

В особливий спосіб Святіший Отець висловив почуття пошани та прихильності до тих, хто вижив після атомних бомбардувань (в Японії їх називають “хібакуся”), «чиї історії втрат і страждань є своєчасним нагальним до всіх нас будувати безпечніший світ і сприяти створенню атмосфери миру».

«Хоча минуло багато років, ці два міста залишаються живими нагадуваннями про глибокі страхіття, спричинені ядерною зброєю. Їхні вулиці, школи та будинки досі носять сліди – як видимі, так і духовні – того фатального серпня 1945 року», – написав Глава Католицької Церкви, пригадуючи в цьому контексті вислів свого попередника Папи Франциска: «Війна завжди є поразкою для людства».

Ядерна зброя загрожує гармонії творіння

Папа Лев XIV процитував слова японського католицького лікаря Такаші Наґаї (1908-1951), який пережив бомбардування Нагасакі: «Людина любові – це людина “мужності”, яка не бере до рук зброю». «Справжній мир дійсно вимагає мужності відкласти зброю, особливо ту, яка здатна спричинити невимовну катастрофу, – пише Святіший Отець. – Ядерна зброя ображає нашу спільну людськість, а також зраджує гідність творіння, гармонію якого ми покликані захищати».

Папа зазначає, що в наш час зростаючих глобальних напружень і конфліктів, Хіросіма і Нагасакі є символами пам'яті, «які закликають нас відкинути ілюзію безпеки, засновану на взаємному гарантованому знищенні». «Натомість ми повинні сформувати глобальну етику, засновану на справедливості, братерстві та спільному добрі», – пише він.

Наступник святого Петра запевнив у своїй молитві за те, щоб ця річниця «стала закликом до міжнародної спільноти поновити своє зобов'язання домагатися тривалого миру для всього людства – миру, який є беззбройний і обеззброюючий мир».

Заклик Папи під час загальної аудієнції

Про сумну річницю бомбардувань двох японських міст Папа Лев XIV згадав також під час загальної аудієнції у середу, 6 серпня 2025 р., на площі Святого Петра у Ватикані. Він запевнив у своїх молитвах «за всіх, хто зазнав фізичних, психологічних та соціальних наслідків». «Незважаючи на те, що минуло багато років, ці трагічні події є універсальним застереженням проти руйнувань, спричинених війнами, а особливо ядерною зброєю», – наголосив Святіший Отець, поновлюючи своє сподівання, що «ілюзорна безпека, заснована на загрозі взаємного знищення, поступиться місцем інструментам справедливості, практиці діалогу, довірі до братерства».