Вітання Папи для Синоду вальденсів і методистів Італії: свідчити разом

Через Державного Секретаря Святого Престолу Папа Лев XIV надіслав вітання учасникам щорічної зустрічі представників Вальдійських і Методистських Церков Італії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Сердечні та братерські вітання» скерував Папа Римський всім учасникам Синоду вальденсів і методистів Італії, який від 23 до 27 серпня 2025 р. відбувається у Торре-Пелліче поблизу Торіно. У телеграмі, яку надіслав кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, зазначається, що Лев XIV запевняє їх у «ревній пам'яті в молитві про те, щоб усі християни могли в щирості серця прямувати до повної єдності, щоб свідчити Ісуса Христа і Його Євангеліє, співпрацюючи в служінні людству, зокрема в захисті гідності людської особи, у сприянні справедливості та миру і в наданні спільних відповідей на страждання, які гнітять найслабших».

Складаючись з делегатів місцевих церков, а також керівників окремих напрямків діяльності, Вальденський синод збирається щороку у Торре-Пелліче в самому серці вальденських долин. Він відкривається богослужінням, під час якого майбутні священнослужителі, закінчивши навчання та склавши публічний іспит, беруть на себе зобов'язання служити Церкві і посвячуються через покладання рук усіма членами асамблеї. Робота проводиться за моделлю обговорення на асамблеї, молячись за те, що спільні рішення надихалися дією Святого Духа.