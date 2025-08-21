Папа: знаходити рівновагу між вимогами закону та динамікою совісті й свободи

Через Державного Секретаря Святого Престолу Папа Лев XIV привітав учасників Міжнародного конгресу морального богослов’я, який відбувається у Боготі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Давати відповідь на сучасні виклики та конфлікти, наслідуючи приклад святих, таких як святий Альфонсо Марія де Ліґуорі, «який зумів знайти збалансований синтез між вимогами Божого закону та динамікою совісті і свободи людини», приймаючи «милосердну, чуйну і терпеливу позицію» і стаючи таким чином «видимим знаком безмежного Божого милосердя». Таке заохочення від Папи Лева XIV знаходимо в телеграмі, надісланій організаторам та учасникам XVII Міжнародного конгресу морального богослов'я, який 20-21 серпня 2025 р. відбувається в Боготі, Колумбія. Організований Fundación Universitaria San Alfonso у співпраці з Папським інститутом Academia Alfonsiana та Fundación Déjame Nacer, конгрес присвячений темі «Етика в XXI столітті: зміни та конфлікти в суспільстві, та в питаннях гендеру, штучного інтелекту та цілісної екології».

У телеграмі, яку підписав кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, адресованій на ім’я ректора Університетської Фундації святого Альфонсо отця Оскара Баеса Пінто, C.SS.R., зазначається, що Папа також висловлює побажання, щоб «ці дні стали сприятливою нагодою для роздумів над викликами, змінами та конфліктами сьогодення у світлі Божого одкровення, яке знаходить своє повне втілення в Ісусі Христі». Насамкінець, призиваючи захист Діви Марії, Папа уділяє всім учасникам, їхнім родинам та близьким Апостольське благословення.