Папа зустрівся з трьома вʼязнями, які прийшли на прощу до Риму

Папа Лев XIV прийняв на аудієнції групу паломників з Венеції, серед яких були також три увʼязнені. Патріарх Венеції зазначив, що увʼязнені отримали дозвіл, щоб взяти участь у цьому паломництві, яке має велике значення для їхнього шляху спокути і звільнення.

Світлана Духович – Ватикан

Троє засуджених з в'язниці Санта-Марія-Маджоре, що у Венеції, увійшли до групи паломників, яких у четвер, 7 серпня 2025 р., прийняв Папа Лев XIV на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані. Ювілейне паломництво групи, що склало майже 500 кілометрів, включало проходження пішки останніх ста кілометрів від італійського міста Терні до Риму.

На зустрічі з Папою паломників супроводжували Патріарх Венеції Франческо Моралья, тюремний капелан отець Массімо Кадамуро, директор в'язниці Енріко Фаріна та інші представники архидієцезії. «Дуже тепла, дуже сердечна, неформальна зустріч. Не було підготовлених промов», – сказав в інтервʼю для ватиканських медіа Патріарх Венеції, коментуючи цю подію. Він пояснив, що троє ув'язнених отримали дозвіл, щоб взяти участь у цьому паломництві, який має велике значення для їхнього шляху спокути і звільнення.

Спокута починається у в'язниці

Патріарх Венеції розповів, що ув'язнені подарували Леву XIV щоденник про подорож, здійснену пішки протягом цих днів, журнал, який ув'язнені видають у в'язниці. Єпархія подарувала чашу, патену від майстрів-склярів з Мурано, яка зображує в Божу Матір Нікопею, що зберігається в базиліці Святого Марка у Венеції. Архиєпископ Моралья зазначив, що Папа мав коротку розмову з кожним із трьох в’язнів. Святіший Отець, за словами ієрарха, говорив їм про те, що відкуплення – це шлях, який охоплює всю людину: як тіло, так і душу. «Папа додав, що цей ювілейний шлях, – сказав Патріарх Венеції, – повинен залишатися відправною точкою для погляду в майбутнє, яке вони повинні будувати вже тепер, в ці роки, коли вони завершують шлях, можна сказати, справедливості також по відношенню до суспільства».