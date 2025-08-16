У листопаді Папа проведе онлайн зустріч з молоддю США

Спілкування Лева XIV з молодими американцями відбудеться під час пленарної асамблеї Національної католицької молодіжної асоціації, яка згуртовує молодіжні спільноти країни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Пресслужба Святого Престолу поширила інформацію про те, що 21 листопада Папа візьме участь за посередництвом трансляції в прямому ефірі в зустрічі з Національною федерацією католицького молодіжного душпастирства (NFCYM) під час пленарної сесії Національної католицької молодіжної конференції (NCYC) в США

Очікується, що Святіший Отець звернеться до приблизно 15 тисяч зареєстрованих молодих людей віком від 14 до 18 років з католицьких молодіжних рухів з усієї країни та безпосередньо поспілкується з ними у 45-хвилинному діалозі наживо. Це буде важливою нагодою, йдеться у заяві органу, щоб молоді люди відчули небайдужість та увагу Вселенської Церкви до їхнього голосу, досвіду та сподівань Сама ж пленарна зустріч збере в Індіанаполісі тисячі юнаків і дівчат, душпастирів, священнослужителів і волонтерів з усіх Сполучених Штатів на три дні молитви, формування та творення спільноти.

Крістіна Ламас, виконавчий директор NFCYM, підкреслює, що присутність Папи «є серйозним нагадуванням про те, що молодь лежить на серці Церкви і що її голос має значення». Ця подія вписується в контекст першого Ювілею цифрових інфлюенсерів, який відбувся в Римі 28 і 29 липня. «Рішення Святішого Отця зустрітися з американською молоддю в такий спосіб, – зазначає преосвященний Нельсон Перес, Архиєпископ Філадельфії та член Керівної Ради NFCYM, – є вираженням його близькості до молодих католиків, слідуючи слідами його попередника, Папи Франциска, який назвав молодь "Божим тепер"».