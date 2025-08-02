Папа артистам: допомагати молоді віднайти справжні радість і щастя

Зустрічаючись із артистами та співаками, що братимуть участь у духовно-мистецькій програмі з нагоди Ювілею молоді, Папа Лев XIV вказав на важливість переживання віри за допомогою талантів, якими нас наділив Господь.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Ювілей молоді, який від початку цього тижня збирає в Римі сотні тисяч юнаків і дівчат, досягає своєї кульмінації. В суботу, 2 серпня 2025 р., юні паломники гуртуються на еспланаді римського передмістя Тор-Верґата, де о 15:00 розпочнеться духовно-мистецька програма, яка перейде в молитовне чування за участі Папи Лева XIV, який приєднається до молоді коло 20:00.

Вранці в суботу Святіший Отець прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані ведучих, співаків, артистів та акторів, які братимуть участь у концертній програмі. Зустріч відбулася з його ініціативи. «Я хотів провести сьогодні вранці цю маленьку зустріч, скажімо так, в родинній атмосфері, знаючи про красу, мистецтво, музику, всі ваші таланти, які ви даруєте цій великій аудиторії, що зібралася в Римі цими днями», – пояснив він.

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Папа Лев XIV зазначив, що дня нього є привілеєм «брати участь у цій місії, у цьому служінні, як Єпископ Риму», пізнаючи, насамперед, «віру, ентузіазм та радість, яку ми поділяємо, і які виражають те, що ми носимо в своєму серці». Зокрема, Наступник святого Петра відзначив переживання віри за допомогою Божих дарів, таких як музика, танець й інші форми мистецького вираження, якими артисти ділитимуться з молоддю.

«Дякую вам за цей момент і прошу Бога, щоб Він благословив вас і допоміг вам супроводжувати цих юнаків і дівчат, які також дуже потребують віднайти справжню радість, справжнє щастя, яке ми всі знаходимо в Ісусі Христі. Щиро дякую і бажаю вам всього найкращого!» – сказав Папа.