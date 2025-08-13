Папа: благайте Бога про дар миру для всіх народів, які страждають від війни

Заклик Папи Лева XIV, виголошений у контексті вшанування святого мученика Максиміліана Кольбе, збігся із закликом черниць провести день молитви та посту, який також підтримала католицька ієрархія в Україні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Напередодні літургійного спомину святого Максиміліана Марії Кольбе заохочую вас брати приклад з його героїчної позиції жертовності заради ближнього. За його заступництвом благайте Бога дарувати мир усім народам, які переживають трагедію війни», – із таким закликом Папа Лев XIV наприкінці загальної аудієнції в середу, 13 серпня 2025 р., звернувся до польських прочан.

Лише любов творить

Історія святого мученика о. Максиміліана Кольбе, польського конвентуального францисканця, пам’ять якого Церква вшановує напередодні урочистості Внебовзяття Пречистої Діви Марії, є однією зі світлих історій християнського героїзму. Він відійшов по вічну нагороду 14 серпня 1941 р., вбитий у нацистському концентраційному таборі Аушвіц.

Коли нацистські війська вторглися до Польщі, францисканці, які давали притулок євреям, стали об’єктом переслідування. Отця Максиміліана заарештовано, і 28 травня 1941 року він переступив через ворота Аушвіцу. Через деякий час його переведено до 14-го блоку, в’язні якого були призначені до польових робіт. Одному з них вдалося втекти. Як покарання, командування вибрало 10-х в’язнів, засудивши їх на голодну смерть. Одним з них був молодий сержант, який, почувши про вирок, заплакав, кажучи, що вже не побачить свою дружину та малих дітей. Тоді о. Максимілян виступив уперед і заявивши, що піде на страту замість нього. Через два тижні четверо з них ще залишалися живими, тому вирішено відібрати їм життя за допомогою смертельної ін’єкції. Тримаючи за руку лікаря, який його вбивав, о. Максимілян промовив: «Ви нічого не зрозуміли в житті. Ненависть нінащо не придатна. Лише любов творить…».

святий Максиміліан Кольбе

Заклик черниць до молитви

Заклик Святішого Отця до молитви за дар миру для народів, які страждають від війни, збігся із закликом провести 14 серпня, напередодні урочистості Внебовзяття, день молитви й посту за мир, з якими звернулася Міжнародна спілка генеральних настоятельок, запрошуючи приєднатися до ініціативи всі чернечі спільноти та всіх охочих. Заклик підтримали католицькі ієрархи в Україні. «Я запрошую усіх вас – всіх вірних нашої Церкви і всіх людей доброї волі – прожити останній день Успенського посту, день молитви і посту за мир, особливо глибоко й серйозно», – сказав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав наприкінці недільної Божественної Літургії 10 серпня. У середу, 13 серпня, Конференція Єпископів Римо-Католицької Церкви в Україні поширила заклик, щоб 14 серпня в усіх костелах та каплицях священники провели Покутні богослужіння, ревно служили вірянам у сповідальницях, а також подбали про те, щоб всі охочі мали можливість адорувати Пресвяті Дари та приступити до Святого Причастя.