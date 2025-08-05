Папа відвідав у лікарні хворого іспанського хлопця

У понеділок ввечері Папа Лев XIV здійснив візит до ватиканської педіатричної лікарні «Bambino Gesù», щоб відвідати п’ятнадцятирічного іспанця, який прибув до Риму на Ювілей молоді і в якого вже в лікарні, після термінової госпіталізації, виявили серйозне захворювання. Тепер хлопець перебуває у важкому стані. Поруч з ним перебуває його сімʼя, яка висловлює вдячність Папі за його підтримку.

Salvatore Cernuzio / Світлана Духович – Ватикан

В понеділок, 4 серпня 2025 р., ввечері Папа Лев XIV відвідав пятнадцятирічного Іґнасіо Ґонсальвеса, який приїхав до Риму з іспанського міста Мурсія на Ювілей молоді і був госпіталізований кілька днів тому в лікарню «Bambinо Gesù». Про це повідомив на каналі Telegram Ватиканський пресцентр, зазначаючи, що Святіший Отець «провів з ним і його родиною теплу розмову». «Наприкінці він привітав деяких пацієнтів онкологічного відділення. Опісля, перед поверненням до Ватикану, він індивідуально зустрівся з деякими родичами хворих підлітків, дітьми та персоналом лікарні. У зворушливій атмосфері він проказав разом з присутніми молитву “Отче наш” і поблагословив їх», – читаємо в повідомленні.

В телефонному інтервʼю для ватиканських медіа батьки молодого іспанця, його брат (24 роки) і сестра (17 років), розповіли, що вдома Іґнасіо займався спортом, не мав ніяких тривожних симптомів, а тільки невеликий кашель. Але після прибуття до Риму він відчув сильний біль у грудях, який призвів до знепритомнення та необхідності термінової госпіталізації до педіатричної лікарні.

«Він нас дуже підтримав своїм словом», – сказав зворушений Педро Пабло, батько хворого хлопця, в інтервʼю ватиканським ЗМІ. Він розповів, що Лев XIV сказав їм, що важливо чинити волю Божу, «і що наше справжнє місце – це вічне життя на небі». «Це нас розрадило, бо ми – люди, які намагаються жити вірою і знають, що це правда», – сказав іспанець, додаючи, що в моменти такого великого страждання для них було надзвичайно важливо отримати підтримку Папи.

Кармен Ґлорія, мати п’ятнадцятирічного Іґнасіо, вдячна Святішому Отцеві за його візит. «Він сказав мені, що якщо Іґнаціо приїхав до Риму, то він може прийти до лікарні, щоб побачити його. Це були прості слова, але сповнені любові», – поділилася жінка. Вона додала, що присутність Папи в лікарні стало для неї підтвердженням того, що Бог їх не покинув.