Папа: ввіритися Марії, щоб долати сумніви щодо віри

В черговому номері часопису «Площа Святого Петра» опубліковано відповідь Лева XIV на лист Лаури, яка розповіла на сторінках журналу про деякі спокуси стосовно віри. Папа радить триматися Діви Марії як орієнтира і закликає «називати труднощі на ім'я».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ваш ентузіазм віри та щирість Вашого серця – благословення для Вас і для Вашої сімʼї», – пише Папа Лев XIV, відповідаючи на запитання Лаури, дружини та матері. Символічне спілкування відбулося на сторінках щомісячника «Площа Святого Петра», який видає медіаспільнота ватиканської базиліки Святого Петра.

Також і серпневий випуск містить відповідь Святішого Отця на лист-запитання від однієї з читачок. «Я маю чоловіка, який дуже мене любить», – пише Лаура, розповідаючи про те, що має також «три чудові доньки», яких старається «кожного живити молитвою та словом Євангелія». «Я переживаю період, коли моя віра сильніша, ніж будь-коли... але, можливо, саме через це я відчуваю, що спокуси беруть верх. Чи означає це, що моя віра не така міцна?» – запитує жінка.

Відповідаючи, Святіший Отець закликає Лауру не боятися називати свої труднощі на імʼя, а також ділитися своїм досвідом. За його словами, «ентузіазм віри» є благословенням для неї та її сімʼї. «Якщо Вашим орієнтиром є Діва Марія, Ви зможете здолати кожен сумнів», – запевняє Лев XIV, підкреслюючи, що «ділитися задумами християнської любові є фундаментальним для того, щоб чинити духовний поступ та співпрацювати з Божою волею та благодаттю».