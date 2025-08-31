Лев XIV очолить Святу Месу з нагоди початку генеральної капітули августиніанців

Папа очолить Євхаристійне богослужіння в римській базиліці святого Августина, якою розпочнеться Генеральна капітула Ордену святого Августина, яка триватиме до 18 вересня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У понеділок, 1 вересня 2025 року, Папа Лев XIV відкриє 188-у Генеральну капітулу Ордену святого Августина. У той самий день, коли припадає річниця його вступу до новіціяту в 1977 році, Святіший Отець очолить у базиліці святого Августина в Римі Святу Месу, якою розпочне роботу найвищий орган управління ордену, що засідатиме до 18 вересня в Папському патристичному інституті «Августиніанум».

Загалом у цій важливій події, яка відбувається раз на шість років, візьмуть участь приблизно сто ченців, але право голосу матимуть 73 делегати з 46 різних країн, що представлятимуть 41 територіальну структуру ордену та понад 2300 співбратів, які служать у 395 спільнотах на на п'яти континентах. Капітула покликана обрати нового Генерального пріора, 98-го за рахунком, після 12 років служіння отця Алехандро Мораля, який завершив свій другий поспіль шестирічний мандат.

Дванадцять років тому саме Папа Франциск у цій же римській базиліці відкривав Генеральну капітулу, якою завершився термін повноважень о. Роберта Превоста, що також тривав два мандати. Тодішній Генеральний пріор, а сьогодні Наступник святого Петра, разом зі своєю радою вирішив запросити нещодавно обраного Папу Берґольо очолити 28 серпня Святу Месу з нагоди відкриття Генеральної капітули 2013 року. На великий подив усіх, Святіший Отець погодився. У своїй проповіді Папа Франциск підкреслював, що «неспокій серця веде до Бога і до любові», додавши, що святий Августин закликає підтримувати «неспокій духовного пошуку, неспокій зустрічі з Богом, неспокій любові».