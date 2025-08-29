Папа: у світі, наповненому гамором, стараймося почути тих, хто не має голосу

Папа Лев XIV записав відеопослання учасникам церемонії, що відбулася у Філадельфії, США, з нагоди присудження йому найвищої нагороди місцевої провінції Ордену Святого Августина, яку співбрати присудили йому ще як кардиналові Превосту, Префектові Дикастерії у справах єпископів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Життя святого Августина та його покликання керувати через служіння нагадують нам усім, що ми маємо дари і таланти, дані нам Богом, і що наша мета, наша самореалізація та наша радість походять від того, що ми повертаємо їх у сповненому любові служінні Богові та ближнім», – сказав Папа Лев XIV у відеозверненні, яке транслювалося під час благодійного заходу при храмі святого Августина у Філадельфії, США, одній з найдавніших християнських святинь в цій країні.

Нагодою стало вручення Святішому Отцеві Медалі святого Августина – найвищої відзнаки августиніянської Провінції святого Томмазо з Вілланова у Філадельфії, яку щорічно присуджується особам, що, як зазначено в обґрунтуванні, втілюють дух і вчення святого Августина, глибоку відданість Ордену Августиніанців і цінностям «Істини, Єдності та Любові», виявляючи сильне бажання в своєму особистому, професійному та духовному житті слідувати стопами Єпископа Гіппони. Відзнаку було присуджено ще кардиналу Роберту Превосту, що повинен був особисто взяти участь в церемонії, яка відбувається 28 серпня, в день літургійного спомину святого Августина. А довелося вручати її вже Наступникові святого Петра. Медаль заздалегідь вручили Папі у Кастель-Ґандольфо, де він записав відеозвернення, що транслювалося під час церемонії в Філадельфії.

Любов до Бога і до ближнього

«Завдяки Божій благодаті, молитвам його матері Моніки та спільноті добрих людей, які його оточували, Августин зумів знайти шлях до миру для свого неспокійного серця», – зазначив Папа. Він підкреслив, що життя святого, а також «його покликання до лідерства та служіння іншим» є стимулом для виконання «сповненого любові служіння Богу та нашим ближнім». Любов до Бога та інших є одним із стовпів августиніанського ордену з найдавніших часів. Лев XIV згадав у цьому контексті таких ченців, як отець Метью Карр та отець Джон Рассетер, які близько 1700 року понесли Євангеліє ірландським та німецьким іммігрантам, які «шукали кращого життя та релігійної терпимості». «І сьогодні, – стверджує Святіший Отець, – ми покликані передавати цю спадщину любові та служіння всьому Божому людові. Ісус у Євангелії нагадує нам про любов до ближнього. І це спонукає нас, як ніколи раніше, пам'ятати про те, що ми повинні дивитися на наших ближніх очима Христа, що всі ми створені за образом і подобою Бога».

Слухати перше ніж говорити

Отже, запрошення Папи-августиніанця, звернене до своїх співбратів і не тільки до них, полягає в тому, щоб «прямувати вперед як миротворці у наших родинах і наших кварталах та справді розпізнавати присутність Бога одне в одному». Завжди зважаючи на те, що «мир починається з того, що ми говоримо і робимо, і з того, як ми це говоримо і робимо», і завжди пам'ятаючи, що, як проповідував святий Августин, «перш ніж говорити, ми повинні спочатку слухати». «Як синодальна Церква, ми заохочені до того, щоб відновити мистецтво слухання через молитву, мовчання, розпізнання та роздуми. Ми маємо можливість і відповідальність прислухатися до Святого Духа, слухати одне одного, чути голос бідних і знедолених, які потребують, щоб їх вислухали», – сказав він.

«Не обмежуйтеся лише увагою слуху, але майте увагу серця», – навчав Єпископ Гіппонський. І це вчення, за словами Лева XIV, стає ще складнішим для втілення сьогодні, у світі, «сповненому гамору», де розум і серце «затоплені різного роду повідомленнями», які «можуть підживлювати нашу неспокійність і викрадати радість». «Тож стараймося відфільтрувати шум, думки, які несуть розбрат у наших головах і серцях, і відкриймося на щоденні заохочення краще пізнавати Бога і Його любов. Коли ми чуємо той люблячий і заспокійливий голос Господа, ми можемо ділитися ним зі світом, стараючись ставати єдністю в Ньому», – заохочує Святіший Отець.