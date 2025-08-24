Папа на День Незалежності України: благаю Господа, щоб замовк гуркіт зброї

Посланням, надісланим на ім’я Президента України, Папа Лев XIV привітав український народ з національним святом, запевняючи у своїх молитвах, особливо за поранених, за тих, хто втратив близьких і тих, хто залишився без домівок.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«З серцем, зболеним через насильство, яке спустошує вашу землю, звертаюся до Вас у цей день вашого національного свята», – пише Папа Лев XIV у вітальному посланні, надісланому на ім’я Президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України.

Святіший Отець запевняє у своїх молитвах «за народ України, який страждає від війни, – особливо за всіх поранених, за тих, хто втратив близьких, і за тих, хто залишився без домівок». «Нехай же Сам Бог втішить їх, нехай зміцнить поранених і дарує вічний спочинок померлим», – підносить молитву Лев XIV, підкреслюючи, що також благає Господа, щоб Він «зворушив серця людей доброї волі, щоб гуркіт зброї замовк і поступився місцем діалогу, відкривши шлях до миру для добра всіх». «Ввіряю вашу країну Пресвятій Діві Марії, Цариці Миру», – завершує Папа.

«Щиро вдячний Його Святості за глибокі слова, молитви та увагу до народу України в часи руйнівної війни. Усі наші надії та зусилля спрямовані на те, щоб наша країна здобула довгоочікуваний мир. Щоб перемогли добро, правда й справедливість», – відповів на це вітання Володимир Зеленський на офіційних аккаунтах у соціальних мережах, зазначаючи, що Україна цінує «моральне лідерство та апостольську підтримку Папи Римського Лева ХІV».