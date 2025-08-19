Шукати

Папа здійснив приватні відвідини санктуарію Богородиці Благодатей

Префектура Папського дому повідомила про те, що вранці, 19 серпня 2025 р., Папа Лев XIV здійснив приватний візит до санктуарію Богородиці Благодатей в місцевості Менторелла, що в містечку Ґваданьйоло територіальної громади Капраніка-Пренестіна, розташований 60 км від Риму. Після молитви та відвідин святині Святіший Отець поспілкувався із польськими ченцями воскресінцями, які опікуються санктуарієм, після чого повернувся до Кастель-Ґандольфо.

19 серпня 2025, 12:37

