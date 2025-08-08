Папа обідатиме з вбогими в Альбано. Місцевий єпископ: Ювілей – час милосердя

В інтервʼю для ватиканських медіа єпископ Вінченцо Віва, очільник дієцезії Альбано, ділиться думками про важливість події, запланованої на 17 серпня, коли Папа Лев XIV відслужить Святу Месу для бідних і пізніше приєднається до обіду з ними.

Antonella Palermo / Світлана Духович – Ватикан

«Для нас вбогі – це не проблема, яку потрібно вирішувати; вони є обличчям, присутністю Ісуса Христа, який об'являється у світі», – сказав в інтервʼю для ватиканських медіа єпископ Вінченцо Віва, очільник дієцезії Альбано, коментуючи новину про те, що у неділю, 17 серпня 2025 р., Папа Лев XIV відслужить Святу Месу з бідними в сантруарії Санта-Марія-делла-Ротонда в містечку Альбано. На вебпорталі дієцезії зазначається, що після богослужіння в Альбано о 9:30, Святіший Отець очолить молитву «Ангел Господній», яка відбудеться о 12:00 у сусідньому містечку Кастель-Ґандольфо. Опісля Папа приєднається до обіду, організованого для бідних та підопічних місцевого Карітасу.

В розмові з журналісткою італійської редакції Радіо Ватикану – Vatican News єпископ Віва зазначив, що перед тим, як звернутися до Папи з проханням відслужити Святу Месу для бідних, він був трохи стурбований, тому що бачив, що перші місяці понтифікату Лева XIV були дуже насичені. «Я побоювався, що ще одна подія, яку ми йому пропонували, може його втомити, – поділився він. – Але Папа прийняв це запрошення, і я дуже радий цьому».

Вбогі – дзеркало різного роду вбогості кожного з нас

Ділячись думками про важливість зустрічі з вбогими, італійський ієрарх зазначив, що «вони є обличчям, присутністю Ісуса Христа, який обʼявляється у світі». «Зустріч із бідними, – наголосив він, – означає не тільки зустріч із Богом, але й зустріч із самими собою: вони є дзеркалом вбогості, яку кожен із нас носить у собі, можливо, не матеріальної, але вбогості у взаєминах, вбогості психологічної, моральної». Саме тому ми, як пояснив, єпископ Альбано, його дієцезія, як і всі дієцезії в Італії, приділяє велику увагу Карітасу у своїй душпастирській діяльності.

Монсеньйор Вінченцо Віва додав, що розділити обід з бідними означає не лише щось їм пожертвувати, але й зустрітися з ними особисто, послухати їхні історії і дати їм відчути, «що вони є суб'єктами, активними суб'єктами в житті Церкви і в наших спільнотах».

Допомога бідним в дієцезії Альбано

Розповідаючи про допомогу бідним верствам населення в дієцезії Альбано, її очільник зазначив, що вони займаються «не тільки видимою бідністю, тобто бездомними, але й багатьма невидимими формами бідності: сім'ями, які, незважаючи на наявність певного доходу, не можуть дожити до кінця місяця, не можуть оплатити рахунки. «Ми стикаємося з формами соціального виключення, – розповів він. – Наприклад, є діти, які попри те, що мають сім'ю і ходять до школи, часто не можуть брати участь в ініціативах, які є доступними для інших дітей. Наша дієцезія має щільну мережу центрів допомоги, які присутні практично в усіх парафіях, тому ми є немов сейсмографами, які фіксують усі ці форми маргінальності та бідності».

Ієрарх наголосив, що реалізація такої акції, яка відбудеться 17 серпня, має на меті також привернути увагу громадськості до проблеми, яку часто приховують і про яку забувають.

Справедливість виключає, що є ті, хто не має необхідного

Пригадуючи про контекст Ювілейного року, єпископ Вінченцо Віва зауважив, що окрім поняття відпочинку, ключовим для Ювілею є також поняття справедливості. «Слово Боже, традиція Отців, наше багате вчення, – підкреслив він, – нагадують нам, що ми не можемо говорити про справедливість, коли в суспільстві є ті, хто споживає багато, і ті, хто не має змоги спожити навіть мінімум, необхідне. Отже, Ювілей дає нам перспективу відпочинку, перспективу радості, але і Папа Франциск, і Папа Лев також наголосили на важливості солідарності, милосердя, діл милосердя, а отже, і конкретних вчинків, які є важливими в динаміці Ювілею».