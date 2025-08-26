Папа: різні релігії, які ведуть діалог, є для суспільства прикладом злагоди

У телеграмі, підписаній кардиналом Пароліном, Лев XIV написав кардиналу Себастьяну до Росаріо Феррао з нагоди святкування 400-річчя прибуття до Індії першого литовського єзуїта отця Рудаміни: нехай його свідчення «надихає багатьох у наш час відповідати на завдання євангелізації з такою ж терпеливістю і проникливістю».

Світлана Духович – Ватикан

Дев'ять тисяч кілометрів – таку відстань подолав 29-річний єзуїт Андріус Рудаміна з рідної Литви до міста індійський субконтинент Ґоа в Індії разом з 11 португальськими побратимами. Це було 22 серпня 1625 року, і тоді вперше вихованець святого Ігнатія Лойоли ступив на величезний індійський субконтинент. Він пробув там лише кілька місяців, але цього вистачило, щоб його полюбили за турботу про бідних та хворих. Цю історичну подію, що мала місце 400 років тому, урочисто відзначили в катедральному соборі міста Старий Ґоа.

Спадщина діалогу та культурної інтеграції

У телеграмі, підписаній Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном і адресованій Архиєпископу Ґоа і Дамао кардиналу Себастьяну до Росаріо Феррао, Папа згадує свідчення отця Рудаміна, «чию міцну католицьку віру досі можна побачити в Литві» і чия «спадщина діалогу та культурної інтеграції» залишається надзвичайною. Якщо батько ченця, дворянин із села поблизу Вільнюса, хотів, щоб Андріус став блискучим державним діячем, то вибір присвятити себе Богу подарував Церкві свідка, який, як зазначає Папа Лев, відзначався «щедрістю і мужністю» у поширенні Божого слова. Святіший Отець висловлює сподівання, що ці якості заохотять «багатьох у наш час з такою ж терпеливістю і проникливістю відповідати на завдання євангелізації».

На завершення Лев XIV закликав християн Ґоа, «особливо в цьому Ювілейному році, присвяченому надії», сприяти «екуменічному та міжрелігійному діалогу, який може бути взірцем братерської гармонії, примирення та злагоди для всього суспільства».