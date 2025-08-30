Папа прийняв у Ватикані Президента Зімбабве

Під час переговорів у Державному Секретаріаті відбувся обмін думками щодо тем суспільно-політичної ситуації в країні, ролі місцевої Церкви та щодо тем регіонального характеру, підкреслюючи важливість співпраці між країнами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 30 серпня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв у Апостольському палаці у Ватикані Президента Зімбабве Еммерсона Дамбудзо Мнанґаґву. Після зустрічі зі Святішим Отцем він також зустрівся з кардиналом Пʼєтро Пароліном, Державним Секретарем, якого супроводжував архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями.

У повідомленні пресслужби Святого Престолу за підсумками переговорів у Державному Секретаріаті зазначається, що було відзначено добрі двосторонні стосунки, зупинившись на деяких аспектах політичної та суспільно-економічної ситуації в країні, зокрема, на співпраці з місцевою Церквою в сферах освіти й охорони здоров’я. Крім того, відбувся обмін думками щодо тем регіонального характеру, підкреслюючи важливість сприяння багатосторонності, діалогові та співпраці між країнами.