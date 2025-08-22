Папа прийняв у Ватикані Президента Сейшел

Під час переговорів особливу увагу було присвячено співпраці з Церквою у сферах захисту довкілля, охорони здоровʼя та виховання молоді.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 22 серпня 2025 року, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Президента Республіки Сейшельські Острови Вавела Рамкалавана, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, якого супроводжував монсеньйор Мірослав Станіслав Ваховскі, Заступник Секретаря у справах стосунків з державами й міжнародними організаціями, відповідальний за двосторонні стосунки.

(@Vatican Media)

Як зазначається у повідомленні ватиканської пресслужби за підсумками переговорів у Державному Секретаріаті, названих сердечними, було відзначено добрі стосунки між Святим Престолом і Сейшельськими Островами, а також було розглянуто деякі аспекти політичної та соціально-економічної ситуації в країні, зокрема співпрацю з місцевою Церквою в галузі захисту довкілля, охорони здоров'я та освіти, з особливим акцентом на вихованні молоді архіпелагу. У ході подальшої розмови відбувся також обмін думками з регіональних та міжнародних питань, підкресливши важливість сприяння діалогу та співпраці між країнами.