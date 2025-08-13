Папа: Завжди потрібно прагнути діалогу, дипломатичних зусиль, а не насильства

Відповідаючи на запитання журналістів під час привітання з громадою Кастель-Ґандольфо, куди він прибув на тижневий відпочинок, Папа Лев XIV відповів на запитання журналістів, у центрі уваги яких були поточні криваві війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Припинення вогню та мирна угода в Україні, вирішення гуманітарної кризи та проблеми голоду, а також звільнення ізраїльських заручників у Газі. Це цілі «м'якої дипломатії» Святого Престолу щодо проблем, які «не можна вирішити війною», і саме цього просить і сподівається Папа Лев XIV, з яким 13 серпня 2025 р. ввечері поспілкувалися журналісти після його прибуття до Кастель-Ґандольфо, де він проведе другий період літнього відпочинку до 19 серпня. Вітаючи численних людей, які чекали на його приїзд перед воротами Вілли Барберіні, яка буде його резиденцією протягом цих днів, Папа відповів на запитання кількох журналістів про актуальні міжнародні події.

Завжди шукати діалог, вести дипломатичну роботу

На запитання, чого він очікує від зустрічі на вищому рівні між американським президентом Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним, Лев XIV відповів: завжди потрібно прагнути «перемир'я, потрібно покласти край насильству, численним жертвам. Побачимо, як вони зможуть домовитися. Бо війна триває вже так давно, яка її мета? Завжди потрібно прагнути діалогу, дипломатичних зусиль, а не насильства, не застосування зброї». А на запитання, чи турбує його ймовірність депортації населення Гази, Папа відповів: « Дуже, треба вирішити гуманітарну кризу, так далі не може тривати. Ми знаємо про насильство тероризму і шануємо тих, хто загинув, а також заручників, їх потрібно звільнити. Але треба також думати про тих, хто помирає від голоду».

Врешті, його запитали, що робить Святий Престол, щоб зупинити ці та інші конфлікти. Папа відповів, що «Святий Престол не може зупинити... але ми працюємо, скажімо, над “м'якою дипломатією”, завжди закликаючи, спонукаючи до пошуку ненасильства через діалог і до пошуку рішень, тому що ці проблеми не можна вирішити війною».